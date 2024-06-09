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Рассел та Ферстсаппен вперше за 27 років показали однаковий результат у кваліфікації Формули-1

Станіслав Лисак — 9 червня, 00:12
Рассел та Ферстсаппен вперше за 27 років показали однаковий результат у кваліфікації Формули-1

Пілот Мерседес Джордж Рассел виграв кваліфікацію дев'ятого етапу сезону Формули-1 — Гран-прі Канади.

Другим став Макс Ферстаппен, який показав однаковий результат з британцем. Рассел завоював поул-позишн через те, що першим показав свій час. Уперше з сезону 1997 обидва гонщики проїхали з одним часом. Тоді на Гран-прі Європи в Іспанії Жак Вільнев та Міхаель Шумахери продемонстрували ідентичний результат у кваліфікації.

Зазначимо, що обидва гонщики Феррарі Шарль Леклер та Карлос Сайнс не змогли кваліфікуватися до топ-10 — 11 та 12 позиції.

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

  1. Джордж Расселл (Мерседес) 1:12.000
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  3. Ландо Норріс (Макларен) +0,021
  4. Оскар Піастрі (Макларен) +0,103
  5. Данієль Ріккардо (РБ) +0,178
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +0,228
  7. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,280
  8. Юкі Цунода (РБ) +0,414
  9. Ленс Стролл (Астон Мартін) +0,701
  10. Александр Албон (Вільямс) +0,796
Результати кваліфікації Гран-прі Канади

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

Головна гонка цього вікенду запланована на 9 травня, початок — о 21:00 за київським часом.

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Канади є легендарний Міхаель Шумахер та нинішній пілот Мерседес Льюїс Гамільтон — по 7 перемог. Також відмітимо, що дві останні перемоги поспіль на автодромі імені Жиля Вільнева здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.Зазначимо, що гонка в Монреалі стане домашньою для пілота Астон Мартін Ленса Стролла.

Мерседес Формула 1 Гран-прі Канади Джордж Рассел

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