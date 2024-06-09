Рассел та Ферстсаппен вперше за 27 років показали однаковий результат у кваліфікації Формули-1

Пілот Мерседес Джордж Рассел виграв кваліфікацію дев'ятого етапу сезону Формули-1 — Гран-прі Канади.

Другим став Макс Ферстаппен, який показав однаковий результат з британцем. Рассел завоював поул-позишн через те, що першим показав свій час. Уперше з сезону 1997 обидва гонщики проїхали з одним часом. Тоді на Гран-прі Європи в Іспанії Жак Вільнев та Міхаель Шумахери продемонстрували ідентичний результат у кваліфікації.

Зазначимо, що обидва гонщики Феррарі Шарль Леклер та Карлос Сайнс не змогли кваліфікуватися до топ-10 — 11 та 12 позиції.

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

Джордж Расселл (Мерседес) 1:12.000 Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) +0,021 Оскар Піастрі (Макларен) +0,103 Данієль Ріккардо (РБ) +0,178 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +0,228 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,280 Юкі Цунода (РБ) +0,414 Ленс Стролл (Астон Мартін) +0,701 Александр Албон (Вільямс) +0,796

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

Головна гонка цього вікенду запланована на 9 травня, початок — о 21:00 за київським часом.

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Канади є легендарний Міхаель Шумахер та нинішній пілот Мерседес Льюїс Гамільтон — по 7 перемог. Також відмітимо, що дві останні перемоги поспіль на автодромі імені Жиля Вільнева здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.Зазначимо, що гонка в Монреалі стане домашньою для пілота Астон Мартін Ленса Стролла.