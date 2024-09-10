Ньюї — про перехід в Астон Мартін: Це абсолютно новий виклик

Колишній головний інженер Ред Булл, Едріан Ньюї, прокоментував свій перехід в Астон Мартін. Він назвав його новим викликом для себе.

Його слова передає Racingnews365.

"Зараз Ред Булл — дуже зріла команда. І після того, як ми пройшли пік розробки абсолютно нового боліда на 2022 рік, я відчув, що можу знову зробити крок назад. Зрештою, боліди 2023 і 2024 років були подальшим розвитком боліда 2022 року. Але Астон Мартін — це зовсім інша історія. Це абсолютно новий виклик, новий стимул. У кожній команді я завжди робив те, що вважав найкращим для її розвитку", — сказав фахівець.

Зазначимо, 65-річний фахівець почне працювати з командою з 1 березня 2025 року. Він буде керуючим технічним партнером, та займатиметься побудовою боліда на 2026 рік.

Нагадаємо, британець домовився про припинення співпраці з Ред Булл на початку 2025 року. Він допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.