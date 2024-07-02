Гамільтон хоче придбати команду MotoGP

Титулований британський гонщик Формули-1 Льюїс Гамільтон має намір купити команду мотоперегонів MotoGP Gresini.

Про це повідомляє видання The Race.

За інформацією джерела, Гамільтон може вступити у перемовини з нинішнім босом команди Надією Падовані.

Зазначається, що член найближчого оточення Льюїса навіть був присутній на перегонах у Нідерландах минулих вихідних, коли нинішній пілот Мерседес та його представники досліджували комерційну життєздатність Gresini.

Видання наголошує на тому, що MotoGP перебуває в процесі придбання власником Формули-1 Liberty Media, тому для Liberty було б ідеально, якби видатний пілот Формули-1, який має власну колекцію мотоциклів і є великим фанатом MotoGP, став частиною цього бізнесу.

Додамо, що це не перший випадок, коли Гамільтон може заволодіти командою в автоспорті. Він був власником X44, яка до цього сезону брала участь в електричних позашляхових перегонах серії Extreme E, і виграла титул у 2022 році.