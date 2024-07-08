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Леклер: Стратегія Феррарі була неправильною

Андрій Яросименко — 8 липня, 07:42
Леклер: Стратегія Феррарі була неправильною

Пілот Феррарі Шарль Леклер вважає стратегію команди на Гран-прі Великої Британії неправильною.

Слова Шарля передає Motosport.

"Це була явно неправильна стратегія. Я повернуся до неї пізніше. Очевидно, що рішення, яке я прийняв та інформація, яку я мав у машині, мені здавалося, що все було правильно. На 15-му повороті йшов сильний дощ. Мені сказали, що на цьому колі дощ буде дуже сильним, тому я зупинився, щоб спробувати передбачити його, але він пішов через вісім чи дев'ять кіл. Очевидно, що з цього моменту для нас гонка закінчилася.
Дуже прикро, ще один вікенд, про який можна забути, і це трапляється дедалі частіше. В мене не вистачає слів, щоб пояснити це, але вже чотири гонки все гірше, ніж кошмар. У такі дні дуже важко дивитися на позитивні моменти", — сказав гонщик.

Востаннє Шарль перемагав на домашньому Гран-прі Монако.

Нагадаємо, нещодавно британець Льюїс Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії. Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, Ландо Норріс із Макларен приїхав третім.

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