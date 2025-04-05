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Леклер – про кваліфікацію Гран-прі Японії: Ми знали, що не зробимо дива

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 13:13
Леклер – про кваліфікацію Гран-прі Японії: Ми знали, що не зробимо дива
Шарль Леклер
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер прокоментував результати кваліфікації Гран-прі Японії, яку виграв Макс Ферстаппен з Ред Булл.

Слова гонщика наводить Tuttosport.

"Ми розчаровані, але не здивовані. Прекрасно знали швидкості Макларен та Ред Булл розуміючи, що не зробимо дива.

Бувають такі дні, коли отриманий досвід краще за результат. Загалом, проблем не було і сподіваюсь використати те, що ми мали сьогодні в основній гонці", – розповів Леклер.

Шарль завершив кваліфікацію на четвертому місці, а його партнер по Феррарі Льюїс Гамільтон – восьмим.

Зазначимо, що основна гонка Гран-прі Японії відбудеться завтра, 6 квітня, о 8:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що йому не вистачає впевненості в своєму боліді на етапі в Японії.

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