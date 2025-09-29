Був справжнім другом та янголом: Гамільтон повідомив про смерть свого пса Роско

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон поділився сумною новиною у соцмережах, яка шокувала фанатів.

У відомого гонщика помер вірний пес Роско, який протягом багатьох років був його постійним супутником на трасах і за межами автоспорту.

"Після чотирьох днів на апараті життєзабезпечення, коли він боровся з усіх сил, мені довелося ухвалити найважче рішення в житті – попрощатися з Роско", – написав Гамільтон у соцмережах.

Пілот Формули-1 зізнався, що відчуває глибокий біль і тепер ще більше розуміє тих, хто переживав втрату домашнього улюбленця. За словами Льюїса, 13-річний Роско, який страждав на пневмонію, помер у нього на руках увечері 28 вересня.

"Він був справжнім другом, ангелом і найкращим рішенням у моєму житті. Я назавжди збережу спогади про ті щасливі моменти, які ми провели разом", – додав Гамільтон.

Фанати та колеги висловлюють чемпіону співчуття, адже Роско був добре відомий у світі автоспорту та навіть мав власну аудиторію прихильників у соцмережах.

