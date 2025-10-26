Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Зіткнення із суперником перекреслило чудовий прорив Бондарева у другій гонці Е4 у Монці

Олексій Погорелов — 26 жовтня 2025, 11:22
Олександр Бондарев
Олександр Бондарев
Prema Racing

Сьогодні, 26 жовтня, в межах останнього етапу чемпіонату E4, який проходить у Монці, відбулася друга гонка.

На старт цього заїзду вийшов український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев, який розпочинав гонку з тринадцятого місця.

Українцеві вдався успішний прорив на старті – Олександр піднявся одразу дев'яте місце. Далі Бондарев ринув у гонитву за Андрією Костичем.

І саме боротьба із сербським гонщиком стала для українця фатальною. Через контакт із Костичем Бондарев припинив боротьбу за очки у цій гонці, провалившись на 22-е місце. 

На щастя, Олександр зумів мінімізувати втрати завдяки кільком обгонам та аваріям суперників. У підсумку Бондарев доїхав до фінішу чотирнадцятим загалом та шостим серед новачків.

Результати другої гонки Е4 у Монці

Результат Бондарева у другій гонці Е4 у Монці
Результат Бондарева у другій гонці Е4 у Монці

У загальному заліку пілотів чемпіонату Олександр Бондарев залишився десятим з 30 очками.

Загальний залік Е4
Загальний залік Е4

Пізніше цього ж дня на українського гонщика очікує остання гонка в сезоні. Заїзд розпочнеться о 16:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у першій гонці третього етапу Е4 Олександр Бондарев фінішував у заліковій десятці.

автоспорт Олександр Бондарев Україна Формула-4 Prema Racing E4 Championship

автоспорт

Немає права на помилку: Гамільтон повинен завершити Гран-прі Мексики на подіумі
Леклер: Дуже здивуюся, якщо Ферстаппен стане чемпіоном цього сезону
Астон Мартін визнав себе винним у порушенні ліміту бюджетів за 2024 рік
Почати з чистого аркуша: Макларен скасував "наслідки" для Норріса
Бондарев виступив в останніх кваліфікаціях сезону Е4 на етапі в Монці

Останні новини