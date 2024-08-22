Сайнс пояснив, чому обрав Вільямс для продовження кар'єри

Іспанський гонщик Карлос Сайнс пояснив, чому вирішив приєднатися до команди Вільямс. Нагадаємо, після цього сезону пілот покине Феррарі — його замінить Льюїс Гамільтон.

Слова іспанця наводить сайт Speed Week.

"Вільямс? У мене відразу виникло гарне відчуття, а також я був мотивований тим, що йдеться про команду з багатою історією, яка хоче знайти свій шлях і знову повернутися до лідерів. Як це було і з Маклареном та Феррарі.

Коли я тільки покинув Макларен, я одразу говорив про те, що повернення в лідери — це питання часу, враховуючи те, які люди працювали в цій команді. Саме це й сталося. І зараз таке ж враження у мене склалося від Вільямса. Тож я вирішив довіритися внутрішньому голосу.

Перспективи команди? Ймовірно, наступного року ми не боротимемося за місця у топ-3, але я абсолютно впевнений, що Вільямс зробить крок уперед", — сказав Сайнс.