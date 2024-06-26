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Глава Мерседес: Ферстаппен чудово виглядатиме в нашій формі

Владислав Уткін — 26 червня, 17:36
Глава Мерседес: Ферстаппен чудово виглядатиме в нашій формі

Глава концерну Мерседес Ола Келленіус вважає, що пілот Ред Булла Макс Ферстаппен може стати частиною німецької команди.

Про це функціонер заявив у інтерв'ю Sky Germany.

"Найкращий пілот хоче мати найкращу машину. І наша робота полягає у тому, щоб створити таку. З 2026 року буде новий регламент, це нові можливості для кожної команди. Хто знає, що станеться.

Але я вважаю, що Макс добре виглядатиме в сріблястій формі Мерседеса, чи не так?", — сказав Келленіус.

Зазначимо, що контракт Ферстаппена з Ред Булл закінчується у 2028 році.

Нещодавно, Макс тріумфував на десятому етапі Формули-1 — Гран-прі Іспанії. Для нідерландця ця перемога стала 61-ю загалом у Ф-1.

Red Bull Мерседес Макс Ферстаппен

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