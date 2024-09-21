Генеральний директор Макларен: Не варто списувати Ред Булл з рахунків

Генеральний директор Макларен Зак Браун вважає, що попри погані результати Ред Булл в останніх 7 гонках, не варто списувати їх з рахунків.

Його слова передає Racingnews365.

"Ми конкурентоспроможні в Сінгапурі, але ніколи не можна списувати з рахунків Ред Булл та Мерседес. Це складна траса. Тут більше тиску на гонщиків, ніж на інших трасах. Тут багато гострих поворотів, тому не можна припускатися помилок", – сказав фахівець.

Нагадаємо, 18-й етап чемпіонату Формули-1 на трасі Марина Бей розпочався 20 вересня. Гонщики провели першу практику, перемогу на якій здобув пілот Феррарі Шарль Леклер. Макс Ферстаппен прибув четвертим, а Серхіо Перес – 14.

Друга практика була гіршою для нідерландця, протягом усієї гонки його болід поводив себе дивно, а наприкінці Макс вилетів із траси, та посів 15 місце. Перес розташувався на восьмій позиції.

Сьогодні, 21 вересня, о 12:30 за київським часом відбудеться третя практика, а за 3 з половиною години (16:00) розпочнеться кваліфікація Гран-прі Сінгапуру, де визначиться розташування болідів на головній гонці тижня, яке пройде 22 вересня о 15:00.