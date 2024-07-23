Гамільтон: З боку Ферстаппена завжди буде ворожість

Пілот Формули-1 команди Мерседес Льюїс Гамільтон прокоментував аварію на Гран-прі Угорщини, та вважає, що Макс Ферстаппен завжди ворожо налаштований до нього.

Його слова передає Independent.

"Я залишив достатньо місця зсередини, але Макс заблокувався і їхав по іншій траєкторії, ніж я. Я входив у поворот, і ми зіткнулися. Це було схоже на гоночний інцидент, і тут легко припуститися помилки, тому я не думаю, що тут має бути якась ворожість, але, звичайно, з його боку вона завжди буде", — сказав британець.

Зазначимо, на 63 із 70 кіл Гран-прі Угорщини між Гамільтоном та Максом стався інцидент, в результаті якого болід нідерландця підлетів, і Ферстаппен приїхав на фініш лише п'ятим. Після цього він емоційно висловився щодо критики у свій бік.

Льюїс продовжив гонку та зміг перетнути фінішну пряму третім, ставши першим гонщиком в історії Формули-1, який має 200 подіумів.

Нагадаємо, перемогу на етапі здобув Оскар Піастрі з Макларен, проте емоції вболівальників від першої перемоги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки між ним та його напарником Ландо Норрісом.