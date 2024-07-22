Нехай ідуть у дупу — Ферстаппен відповів на критику щодо своєї поведінки на Гран-прі Угорщини
Пілот команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен не збирається просити вибачення за свою поведінку під час Гран-прі Угорщини.
Слова триразового чемпіона світу цитує Sky Sports.
"Я не думаю, що мені потрібно вибачатися. Я просто думаю, що нам потрібно робити кращу роботу. Це спорт, тут бувають емоції у радіопереговорах. Якщо вам щось не подобається – не дивіться і не слухайте. Що кажуть критики? Нехай йдуть у дупу (fuck off в оригіналі).
На мене купу лайна вилили в Австрії, тепер тут. Розповідають, що я змінюю траєкторію при гальмуванні та інше бла-бла-бла. В Угорщині ми не могли боротися з Макларен, але цілком могли бути третіми. Потрібно було зробити все, щоб опинитися на подіумі. Від команди була неправильна стратегія", — сказав Ферстаппен.
Зазначимо, що Макс невдало провів перегони на Хунгароринзі. Нідерландець впродовж всієї гонки нецензурно висловлювався у радіоповідомленнях через незадоволення вибором стратегії Ред Булл.
Кульмінацією стало зіткнення з Льюїсом Гамільтоном, після якого Ферстаппен зумів посісти лише 5 місце на Гран-прі Угорщини.