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Нехай ідуть у дупу — Ферстаппен відповів на критику щодо своєї поведінки на Гран-прі Угорщини

Владислав Уткін — 22 липня, 11:45
Нехай ідуть у дупу — Ферстаппен відповів на критику щодо своєї поведінки на Гран-прі Угорщини

Пілот команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен не збирається просити вибачення за свою поведінку під час Гран-прі Угорщини.

Слова триразового чемпіона світу цитує Sky Sports.

"Я не думаю, що мені потрібно вибачатися. Я просто думаю, що нам потрібно робити кращу роботу. Це спорт, тут бувають емоції у радіопереговорах. Якщо вам щось не подобається – не дивіться і не слухайте. Що кажуть критики? Нехай йдуть у дупу (fuck off в оригіналі).

На мене купу лайна вилили в Австрії, тепер тут. Розповідають, що я змінюю траєкторію при гальмуванні та інше бла-бла-бла. В Угорщині ми не могли боротися з Макларен, але цілком могли бути третіми. Потрібно було зробити все, щоб опинитися на подіумі. Від команди була неправильна стратегія", — сказав Ферстаппен.

Зазначимо, що Макс невдало провів перегони на Хунгароринзі. Нідерландець впродовж всієї гонки нецензурно висловлювався у радіоповідомленнях через незадоволення вибором стратегії Ред Булл.

Кульмінацією стало зіткнення з Льюїсом Гамільтоном, після якого Ферстаппен зумів посісти лише 5 місце на Гран-прі Угорщини.

Red Bull Макс Ферстаппен Формула 1

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