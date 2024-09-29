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Чемпіон Автоспорт

Гамільтон розповів, що з підліткового віку страждав від депресії

Андрій Яросименко — 29 вересня, 13:55
Гамільтон розповів, що з підліткового віку страждав від депресії
Льюїс Гамільон
Getty images

Семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон розповів, що страждав від депресії з підліткового віку. Також він зіткнувся з расизмом ще в дитинстві, коли ріс у Стівенейджі.

Його слова передає Sunday Times.

"Коли мені було 20 років, у мене були дуже складні періоди. Я маю на увазі, що все життя боровся з психічним здоров'ям. У мене була депресія. З дуже раннього віку, коли мені було десь 13 років. Думаю, це був тиск перегонів і боротьби в школі. Знущання. Мені не було з ким поговорити", – сказав Гамільтон.

39-річний гонщик посідає шосте місце в поточному заліку пілотів після двох перемог на Гран-прі в сезоні 2024 року. Наприкінці кампанії він перейде до Феррарі після 12 років роботи в Mercedes. Напередодні технічний директор Мерседес заявив, що "срібні стріли" планують відсвяткувати одну з останніх гонок Гамільтона за команду.

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