Технічний директор Мерседес: Ми наближаємося до кінця нашої з Гамільтоном подорожі

Технічний директор команди Мерседес Джеймс Еллісон розповів про роботу над оновленнями болідів до Гран-прі США. "Срібні стріли" планують відсвяткувати одну з останніх гонок Льюїса Гамільтона за команду.

Його слова передає RacingNews365.

"Ми будемо наполегливо працювати над нашим фінальним оновленням в цьому сезоні. До Остіну у нас в запасі значне оновлення деталей для боліда. Ми наближаємося до кінця нашої з Гамільтоном подорожі. Дуже шкода, що це сталося у вихідні, коли машина була не в найкращому стані. Сподіваюся, ми зможемо відсвяткувати його 351-шу гонку в Остіні", – сказав Еллісон.

39-річний Гамільтон дебютував у Формулі-1 у сезоні-2007. Протягом кар'єри він 7 разів ставав чемпіоном. У наступному сезоні британець буде пілотом Феррарі, та виступатиме разом із Шарлем Леклером.

Наразі в особистому заліку пілотів Гамільтон посідає 6 місце, маючи в активі 174 очка. Лідером чемпіонату залишається гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен (331), йому у спину дихає Ландо Норріс із Макларен (279), а трійку лідерів замикає Шарль Леклер (245).