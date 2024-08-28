Гамільтон: У Зандворті я зробив більше, ніж показує мій результат

Семиразовий чемпіон Формули-1 та пілот команди Мерседес Льюїс Гамільтон вважає, що його зусилля на Гран-прі Нідерландів не збігаються з підсумковим результатом.

Його слова передає Pitdebrief.

"Мені здавалося, що я зробив багато, але насправді я не так далеко дійшов. Було відчуття, що я зробив більше, ніж показує мій результат. Але, на жаль, кваліфікація дійсно ускладнила це. Мені здається, у мене був такий темп, щоб точно потрапити до першої п’ятірки. Частково винен я, частково автомобіль. Я думаю, що з певних причин машина точно не була такою сильною, як у минулій гонці. Нам потрібно розглянути це", — сказав Льюїс.

Зазначимо, що британець приїхав на фініш восьмим, з відставанням від лідера гонки — Ландо Норріса, у майже 50 секунд. В особистому заліку пілотів він посідає шосте місце, маючи в активі 154 очка.

Нагадаємо, у 2025 році Гамільтон перейде у Феррарі, та стане напарником Шарля Леклера.