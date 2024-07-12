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Ферстаппен розповів про травму після зіткнення з Гамільтоном у 2021 році

Андрій Яросименко — 12 липня, 07:59
Ферстаппен розповів про травму після зіткнення з Гамільтоном у 2021 році

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував свою травму після зіткнення з Льюїсом Гамільтоном на Гран-прі Великої Британії у 2021 році.

Його слова передає Racingnews365.

"Після аварії в Сільверстоуні я боровся з проблемами зору, особливо на вибоїстих трасах або трасах з великою кількістю рекламних вивісок уздовж узбіччя.

На Гран-прі США 2021 року я боровся не лише з Льюїсом, а й зі своїм затуманеним зором. Здавалося, що я їду на швидкісному катері зі швидкістю 300 кілометрів на годину.

Я ніколи не говорив вам цього раніше, але кілька кіл мені було настільки погано, що я серйозно думав про те, щоб зупинити машину. Але це була важлива перемога, вона була мені вкрай необхідна в боротьбі за титул чемпіона світу", — сказав Макс.

Нещодавно Ферстаппен сказав, що його не турбують суперники, адже він сконцентрований на власних діях.

Нагадаємо, на 12 етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії Макс перетнув фінішну пряму другим. Переможцем став пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, третім прийшов Ландо Норріс із Макларен.

Льюїс Гамільтон Макс Ферстаппен Формула 1

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