Ферстаппен розповів про травму після зіткнення з Гамільтоном у 2021 році

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував свою травму після зіткнення з Льюїсом Гамільтоном на Гран-прі Великої Британії у 2021 році.

Його слова передає Racingnews365.

"Після аварії в Сільверстоуні я боровся з проблемами зору, особливо на вибоїстих трасах або трасах з великою кількістю рекламних вивісок уздовж узбіччя.

На Гран-прі США 2021 року я боровся не лише з Льюїсом, а й зі своїм затуманеним зором. Здавалося, що я їду на швидкісному катері зі швидкістю 300 кілометрів на годину.

Я ніколи не говорив вам цього раніше, але кілька кіл мені було настільки погано, що я серйозно думав про те, щоб зупинити машину. Але це була важлива перемога, вона була мені вкрай необхідна в боротьбі за титул чемпіона світу", — сказав Макс.