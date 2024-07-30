Шовлін: Ми зробимо все, щоб ситуація із Расселом не повторилась

Інженер команди Мерседес Ендрю Шовлін сказав, що команда працює над тим, аби ситуація з дискваліфікацією гонщика більше не повторилась.

Його слова передає пресслужба "срібних стріл".

"Джорджу дійсно важко бути дискваліфікованим і втратити перемогу після такого неймовірного виступу. Він чудово впорався із завданням, зберігаючи шини та обороняючись до самого фінішу. Ми поки не знаємо, чому автомобіль був легшим після гонки, але проведемо розслідування, щоб знайти пояснення. Ми припускаємо, що знос гуми через один піт-стоп став одним з факторів, і ми постараємося зрозуміти, як це сталося. Однак ми не шукаємо виправдань. Це погано, і нам потрібно переконатися, що це не повториться. Добре, що Льюїс їхав другим і забрав перемогу. Він теж провів сильну гонку і був найшвидшим із тактикою двох піт-стопів. Трохи розчаровує те, що ми не закінчили першу половину сезону з першим та другим місцем. Ми винесемо з цього урок і повернемося сильнішими в Зандворт після літньої перерви", — сказав Шовлін.

Нагадаємо, пілот Мерседес Джордж Рассел був дискваліфікований з Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда.

Першим у підсумку став напарник Расселла Льюїс Гамільтона. Для британця ця перемога стала 105 в межах Формули-1 та 5-ю на Гран-прі Бельгії.