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Це було підло: Хілл розкритикував Ферстаппена за Гран-прі Мексики

Микола Дендак — 30 жовтня, 22:31
Це було підло: Хілл розкритикував Ферстаппена за Гран-прі Мексики
Макс Ферстаппен
Getty Images

Колишній чемпіон Формули-1 Деймон Хілл незадоволений поведінкою пілота Ред Булл Макса Ферстаппена на Гран-прі Мексики під час боротьби з Ландо Норрісом із Макларен.

Його слова передає ВВС.

"Кадри з місця події дуже чіткі. Макс не зробив жодної спроби відступити, зайти в поворот і залишити місце для Ландо. Це був просто випадок, коли ти не можеш пройти. Другий хід був безглуздим і підлим. Він розігнався до максимуму і вибив Ландо з траси, і у Ландо не було вибору. Це було безглузде водіння", – сказав Хілл.

Нагадаємо, цей епізод стався на десятому колі. Британський гонщик атакував Ферстаппена і вирвався ненадовго вперед. Контратака Макса виявилася успішною, але не в межах правил. Тож лідер Ред Булл отримав 20 секунд штрафу.

Перемогу ж на Гран-прі Мексики здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.

Гран-прі Мексики Макс Ферстаппен Формула 1 Хілл Ландо Норріс

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