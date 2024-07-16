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Ньюї: Хотів би попрацювати з Гамільтоном та Алонсо

Андрій Яросименко — 16 липня, 08:10
Ньюї: Хотів би попрацювати з Гамільтоном та Алонсо

Головний інженер Ред Булл Едріан Ньюї сказав, що хотів би попрацювати з Льюїсом Гамільтоном та Фернандо Алонсо.

Його слова передає Thetimes.

"Після того, як я оголосив про свій відхід із Ред Булл, інші команди виявили до мене інтерес, що було очікувано. Але я не прийматиму поспішних рішень про своє майбутнє.

Мені потрібна перерва, щоб зрозуміти, чи хочу я ще раз спробувати себе у Формулі-1. Є деякі пілоти, такі як Льюїс Гамільтон і Фернандо Алонсо, з якими я хотів би попрацювати, але поки не настав час для того, щоб прийняти рішення", — сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ньюї залишить Ред Булл на початку 2025 року. Він допоміг команді завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поулів.

Фернандо Алонсо Льюїс Гамільтон Формула 1 Едріан Ньюї

Едріан Ньюї

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