Ньюї: Хотів би попрацювати з Гамільтоном та Алонсо
Головний інженер Ред Булл Едріан Ньюї сказав, що хотів би попрацювати з Льюїсом Гамільтоном та Фернандо Алонсо.
Його слова передає Thetimes.
"Після того, як я оголосив про свій відхід із Ред Булл, інші команди виявили до мене інтерес, що було очікувано. Але я не прийматиму поспішних рішень про своє майбутнє.
Мені потрібна перерва, щоб зрозуміти, чи хочу я ще раз спробувати себе у Формулі-1. Є деякі пілоти, такі як Льюїс Гамільтон і Фернандо Алонсо, з якими я хотів би попрацювати, але поки не настав час для того, щоб прийняти рішення", — сказав фахівець.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ньюї залишить Ред Булл на початку 2025 року. Він допоміг команді завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поулів.