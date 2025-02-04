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Мені не вистачило досвіду, – Бондарев пояснив втрату подіуму в Формулі-4

Станіслав Лисак — 4 лютого 2025, 12:45
Гонщик Олександр Бондарев
Олександр Бондарев

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing вважає, що нестача досвіду завадила йому потрапити до першої трійки під час другої гонки етапу Формули-4 Середнього Сходу.

Про це українець розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

Нагадаємо, що Олександр Бондарев під час другого етапу Ф-4 Middle East зумів на старті пройти одного суперника, довго утримуючи другу позицію, проте перед виїздом машини безпеки українець поступився нідерландцю Рено Франко. Після рестарту Бондарев втратив ще кілька позицій у боротьбі та фінішував на підсумковій сьомій сходинці.

"Я вважаю, що мені не вистачило досвіду проти пілотів 2-го року в категорії. Також, мені просто не вистачило темпу. Сейфті кар зрівняв всі машини у темпу та відстані, тому втратити позицію було набагато легше".

Також українець розповів про підготовку до третього етапу Формули-4 Середнього Сходу, який відбудеться в Дубаї.

"На трасі в Дубаї я ніколи ще не був, тому підготуюсь на симуляторі", – підсумував український пілот.

Нагадаємо, що після двох етапів Формули-4 Middle East Олександр Бондарев посідає 13 місце в загальному заліку пілотів та другу сходинку в заліку новачків.

Українець зумів двічі заїхати на подіум, як найкращий новачок гонки, проте напередодні заявив, що має намір боротися за місце в трійці найкращих.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

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