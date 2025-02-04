Мені не вистачило досвіду, – Бондарев пояснив втрату подіуму в Формулі-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing вважає, що нестача досвіду завадила йому потрапити до першої трійки під час другої гонки етапу Формули-4 Середнього Сходу.

Про це українець розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

Нагадаємо, що Олександр Бондарев під час другого етапу Ф-4 Middle East зумів на старті пройти одного суперника, довго утримуючи другу позицію, проте перед виїздом машини безпеки українець поступився нідерландцю Рено Франко. Після рестарту Бондарев втратив ще кілька позицій у боротьбі та фінішував на підсумковій сьомій сходинці.

"Я вважаю, що мені не вистачило досвіду проти пілотів 2-го року в категорії. Також, мені просто не вистачило темпу. Сейфті кар зрівняв всі машини у темпу та відстані, тому втратити позицію було набагато легше".

Також українець розповів про підготовку до третього етапу Формули-4 Середнього Сходу, який відбудеться в Дубаї.

"На трасі в Дубаї я ніколи ще не був, тому підготуюсь на симуляторі", – підсумував український пілот.

Нагадаємо, що після двох етапів Формули-4 Middle East Олександр Бондарев посідає 13 місце в загальному заліку пілотів та другу сходинку в заліку новачків.

Українець зумів двічі заїхати на подіум, як найкращий новачок гонки, проте напередодні заявив, що має намір боротися за місце в трійці найкращих.