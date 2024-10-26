Бондарев не зміг фінішувати у другій гонці на Гран-прі в Монці

У суботу, 26 жовтня, відбулась друга гонка на сьомому етапі італійської Формули-4 – перегони на автодромі "Монца" в однойменному місті в Італії.

Український гонщик команди Формули-4 Prema Racing та пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, на жаль, не зміг фінішувати.

Відзначимо, що Бондарев був у десятці після першого рестарту, потім опустився на 11 сходинку, а після другого рестарту потрапив у зіткнення.

Результати гонки:

Зранку в першій гонці він фінішував 12-м, показавши свій найкращий результат в Ф-4. До цього його найкращим показником була 18 позиція на третій гонці в іспанській Барселоні.

Нагадаємо, Бондарев проведе своє друге Гран-прі у Формулі-4, етап в італійській Монці стане завершальним у сезоні, а вже наступного року українець буде повноцінним гонщиком команди Prema Racing у Ф-4.

Останній заїзд в Монці пройде 27 жовтня та розпочнеться об 11:25 за Києвом.

Окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за AKM Motorsport. Однак, на початку 2024 року, проєкт "Формула 1 робить ВЖЖЖ" з'ясувала, що він є росіянином. Цікаво, що Савінков потравив у аварію разом із Бондаревим.