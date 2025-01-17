Алезі: Чемпіонство з Феррарі змінить життя Гамільтона, він стане чемпіоном чемпіонів

Колишній пілот Феррарі Жан Алезі вважає, що чемпіонство з Феррарі стане найкращим моментом у кар'єрі Льюїса Гамільтона.

Слова 60-річного француза наводить Planet F1.

На думку Алезі, життя 40-річного британця змінить не сам восьмий титул чемпіона світу, а факт того, що він виграв його саме зі Скудерією.

"В іншій команді йому більше нічого доводити. Але з Феррарі це може змінити його життя, якщо його життя ще не є життям чемпіона чемпіонів.

Титул з Феррарі назавжди зробить його героєм", – сказав Алезі.