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Алезі: Чемпіонство з Феррарі змінить життя Гамільтона, він стане чемпіоном чемпіонів

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 17:02
Алезі: Чемпіонство з Феррарі змінить життя Гамільтона, він стане чемпіоном чемпіонів
Льюїс Гамільтон
Planet F1

Колишній пілот Феррарі Жан Алезі вважає, що чемпіонство з Феррарі стане найкращим моментом у кар'єрі Льюїса Гамільтона.

Слова 60-річного француза наводить Planet F1.

На думку Алезі, життя 40-річного британця змінить не сам восьмий титул чемпіона світу, а факт того, що він виграв його саме зі Скудерією.

"В іншій команді йому більше нічого доводити. Але з Феррарі це може змінити його життя, якщо його життя ще не є життям чемпіона чемпіонів.

Титул з Феррарі назавжди зробить його героєм", – сказав Алезі.

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Наступного тижня Льюїс Гамільтон вперше сяде за кермо боліда Феррарі.

Семиразовий чемпіон світу пілотуватиме F1-75 (болід сезону-2022) на трасі італійської стайні у Фіорано.

Раніше стало відомо, що колишня команда сера Льюїса Мерседес порушить традицію з презентацією нової машини у Сільверстоуні.

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