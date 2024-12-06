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Леклер втратить 10 позицій на старті Гран-прі Абу-Дабі: відома причина

Руслан Травкін — 6 грудня 2024, 14:33
Леклер втратить 10 позицій на старті Гран-прі Абу-Дабі: відома причина
Шарль Леклер (по центру)
Getty images

Пілот команди Формули-1 Феррарі Шарль Леклер отримав штраф від керівництва Гран-прі Абу-Дабі в 10 позицій.

Про це повідомила пресслужба Ф1.

Таке рішення прийняте через заміну компонента двигуна. У Феррарі підтвердили, що проведуть заміну батареї ERS на боліді монегаску.

Оскільки це призведе до перевищення допустимої регламентом кількості елементів силової установки, дозволеної до використання протягом сезону, його і покарали.

Феррарі перед останнім етапом сезону-2024 претендує на перемогу в Кубку конструкторів. Команда має 619 очок і поступається лише Макларену – 640 балів.

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