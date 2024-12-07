Леклер – про виграш Кубку конструкторів: Я вірю в дива

Пілот Феррарі Шарль Леклер все ще вірить, що його команда може виграти Кубок конструкторів попри результати кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі.

Слова монегаска наводить Motorsport.

Перший стартовий рядок залишився за пілотами Макларен, у той час як сам Леклер показав 14-й результат. Враховуючи його штраф, Шарль стартуватиме останнім. Але 27-річний пілот не втрачає оптимізму.

"Я вірю в дива. Зі штрафом у 10 місць мені все одно було б важко, але я бачу можливість зробити щось особливе. І я зроблю все можливе, щоб це зробити. І я буду вірити в це до останнього кола – все може статися", – прокоментував Леклер.

Перед останньою гонкою в сезоні-2024 Макларен випереджає Феррарі на 21 очко в Кубку конструкторів.

Гран-прі Абу-Дабі пройде завтра, 8 грудня. Старт заїзду запланований на 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Шарль Леклер став не єдиним, хто втратить позиції на старті. Пілот Хаас Ніко Хюлькенберг також був оштрафований, але вже за власні дії.