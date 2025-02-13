Йому б це не сподобалося: Прост розкритикував серіал про Сенну від Netflix

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Ален Прост висловив своє невдоволення серіалом про його колишнього напарника та суперника Айртона Сенну, який зняв Netflix.

Слова 69-річного француза наводить Planet F1.

Наприкінці минулого року Netflix випустив шестисерійну драму про життя Сенни, яка охоплює дитинство бразильця, його сходження до статусу суперзірки Ф1 та загибель на Гран-прі Сан-Марино 1994 року.

Шоу було створено за "активної участі" родини триразового чемпіона світу, а його сестра Вівіан пообіцяла зробити "щось абсолютно унікальне і безпрецедентне", коли були оприлюднені плани на серіал у 2020 році.

"Я впевнений, що Айртону це не сподобалося б, особливо тому, що це свідчить про відсутність чутливості. Це чудова історія, і ви не повинні говорити те, що не відповідає дійсності, видумувати події з нічого. Якщо ви маєте робити щось комерційне, то неправильно робити це від імені Сенни. Мені це не подобається і я це не приймаю", – заявив Прост.

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Цікаво, що це вже другий випадок, коли Ален Прост критикує розповідь про життя Айртона Сенни.

У 2010 році вийшов документальний фільм, для якого француз погодився дати інтерв'ю. Пізніше його розлютило, що в цій стрічці його виставили злодієм.

Нагадаємо, що Прост і Сенна подарували фанатам Формули-1 захоплююче суперництво наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років.

Раніше стало відомо, що один з колишніх напарників Макса Ферстаппена по Ред Булл може повернутися у Формулу-1 в 2026 році.