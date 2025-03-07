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Гамільтон: Розумію, що фанати Феррарі з нетерпінням очікують на титул від мене

Олексій Погорелов — 7 березня 2025, 11:27
Льюїс Гамільтон, пілот Феррарі
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон усвідомлює тиск, із яким він зіткнеться в новому сезоні Формули-1 через бажання фанатів Скудерії знову виграти трофей.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Феррарі не вигравала Кубок конструкторів з 2008 року, а її пілот не ставав чемпіоном ще довше, з 2007 року. Тому на семиразового чемпіона світу чинитиметься додатковий тиск, оскільки він знає, як перемагати.

"Просто виступати за Феррарі – це величезна честь, але у команди вже є неймовірна спадщина. Тому не те, щоб їм обов'язково потрібен ще один титул, адже у них їх вже так багато.

Але я знаю, що це те, заради чого вони існують, заради чого працюють, і я знаю, що тіфозі з нетерпінням чекають на це. Я не можу знайти слів, щоб висловити, наскільки це було б особливим моментом. Але це те, заради чого ми працюємо", – сказав Гамільтон.

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Сезон 2025 року стане для Льюїса Гамільтона вже 19-м у межах Формули-1 і першим у складі Феррарі.

Нова кампанія "королеви автоспорту" розпочнеться вже наступного тижня, а саме 14 березня етапом в Австралії. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гонок та сесій Формули-1 в 2025 році.

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