Ніякого конфлікту інтересів, – Сайнс прокоментував бажання його батька стати президентом ФІА

Пілот команди Формули-1 Вільямс Карлос Сайнс не бачить конфлікту інтересів у випадку, якщо його батько стане президентом ФІА.

Слова 30-річного іспанця наводить Motorsport.

Минулого тижня з'явилася інформація, що дворазовий чемпіон світу з ралі Карлос Сайнс-старший готовий балотуватися на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації. Сайнс-молодший розповів, що вони з батьком вже обговорювали цю тему.

"Так, звичайно, ми говорили про це вже деякий час. Цікаво, але я думаю, що це зовсім не його ідея. Багато людей в паддоку підкинули йому це, і він потроху почав обдумувати її. Очевидно, що зараз він думає про це. Ключовим моментом є те, що він все ще не зібрав свою команду. Але він розглядає це питання і залежно від того, як він це бачить і вважає за потрібне, він піде на це чи ні. Я його син, тому я упереджений. Він пережив зі мною всі мої дні у картингу, він провів зі мною 10 років у Формулі-1. Він 40 років брав участь у ралі, рейдах. Він робить багато роботи в рамках кампанії "Ponle Freno" (безпека на дорогах). Він має великий досвід у багатьох різних сферах автоспорту, і, очевидно, завершує свою кар'єру в гонках, намагаючись знайти спосіб повернути автоспорту те, що автоспорт дав йому", – сказав молодший.

Карлос припустив, що його батько застосує підхід "здорового глузду" до політичної боротьби, пов'язаної з управлінням автоспортом.

"Він намагається зрозуміти, як працюють вибори, наскільки потрібно переконувати, зі скількома людьми потрібно йти і розмовляти. Але він оцінює все це і намагається зрозуміти, як все працює. Зараз це його справа. Він інформує мене про стан справ кожні один-два тижні, про те, наскільки він просунувся вперед і яка ситуація. Я думаю, що це негативний бік, політика. Але якщо є людина, яка могла б прибрати політику, то це міг би бути мій батько, тому що він дотримується здорового глузду і дуже простих правил у житті та інших речах. Я намагався придумати сценарії, де це (конфлікт інтересів) може бути, але насправді я не бачу жодного способу, як це можна було б побачити. Якщо що, він буде дуже обережним, я буду дуже обережним, тому що останнє, чого я хочу, це щоб моя чи його кар'єра або імідж постраждали від цієї ситуації. Ми чесні люди, я б ніколи не пішов на компроміс з цією ситуацією в автоспорті".

Карлос Сайнс відповідав на ці питання про свого батька в межах першого дня етапу Формули-1 в Імолі, який пропускає його колишній напарник по Феррарі Шарль Леклер.

Раніше стало відомо, що одна з команд Формули-1 привезла до Імоли великий пакет оновлень боліду.