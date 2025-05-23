Зброєносець чи недооцінена легенда: суперечлива історія Рубенса Баррікелло

Сьогодні, 23 травня, день народження відзначає Рубенс Баррікелло – людина, яка хоч і дивним чином, але назавжди вписала своє ім'я в історію Формули-1.

Пік його кар'єри припав на епоху домінування знаменитого напарника – Міхаеля Шумахера. І мільйонам уболівальників бразилець запам'ятався, насамперед, "зброєносцем" при "Червоному Бароні".

Незважаючи на перебування "в тіні" і доволі скромний послужний список, Баррікелло став особливою і по-своєму легендарною фігурою в автоспорті.

І навіть через два десятиліття, коли в якійсь команді відбувається чіткий розподіл на "першого" і "другого" пілотів, багато глядачів одразу згадують про Рубенса. А у фанатському сленгу назавжди закріпився термін "Вторикелло".

Дитинство

23 травня 1972 року в сім'ї бізнесмена Рубенса Баррікелло з'явився на світ син – Рубенс-молодший, якого з дитинства звали просто Рубіньо. У той період часу Сан-Пауло поступово починав перетворюватися на одне з найголовніших автогоночних міст світу. А в той самий рік чемпіоном став легендарний бразилець – Емерсон Фіттіпальді.

Коли хлопчик росте поруч із трасою, що приймає етапи Формули-1, а в його місті розташована ще й головна в країні школа картингу – його головна мрія практично вирішена.

До того ж, великими фанатами автоспорту були родичі Рубіньо по материнській лінії. І в шість років хлопчик отримав у подарунок від дідуся свій перший гоночний карт.

Згодом змирився з цим захопленням і батько. У якийсь момент Рубенс-старший навіть продав свою автівку, щоб фінансувати гоночну кар'єру сина. І це мало свій ефект – починаючи з 1981 року наш герой п'ять разів поспіль стає чемпіоном Бразилії з картингу, а в 1986 став найкращим на південноамериканській першості.

Ранні роки

У 15 років наш герой вирушає на чемпіонат світу з картингу. Справа ця була витратною навіть для доволі заможної родини, а тому була потрібна фінансова підтримка ззовні. І спонсор знайшовся – ним став бразильський пілот Формули-1 – Айртон Сенна.

Хоча сезон пройшов і не дуже добре, але по поверненню додому, Рубенс перейшов у "дорослі" перегони – у бразильську Формулу-Форд. З огляду на те, що йому дістався старий поношений болід, цілком можливо, що його кар'єра нашого героя на цьому моменті могла й заглухнути.

Але все вирішив випадок – одного разу працівники траси впустили машину під час завантаження, через що були змушені подарувати йому нову. І результати помітно пішли вгору.

У 1991 році Баррікелло знову поїхав підкорювати "старий світ", а саме – британську Формулу-3. На той момент Рубенсу було всього 17 років і його не повинні були допустити до змагань. Однак, він показав документи свого батька – Рубенса-старшого і з якоїсь незрозумілої причини йому повірили. Як підсумок – 6 перемог в 11 гонках і перше місце в турнірній таблиці.

Сезон 1992 року наш герой провів у міжнародній Формулі-3000. Через доволі посередню машину, він виявився лише третім за підсумками сезону. Однак, його ім'я часто миготіло в полі зору керівників команд Формули-1. І на чемпіонат 1993 року Едді Джордан таки підписав Рубенса Баррікелло до "Королівських автоперегонів".

Едді Джордан і Рубенс Баррікелло в 1993 році Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Йорданія

У 1993 році команда Джордан переживала далеко не найкращі часи. За сезон у Рубенса змінилося цілих п'ять напарників, що само по собі говорить про нестабільність.

Якість машини теж залишала бажати кращого – Баррікелло зумів дістатися фінішу лише в половині перегонів, а очки зміг заробити лише на Гран-прі Японії. Примітно, що саме в тому заїзді дебютував його п'ятий партнер – Едді Ірвайн, який ще не раз з'явиться в цій історії.

У сезоні 1994 справи пішли трохи краще. На домашній гонці в Бразилії, яка відкривала чемпіонат, Рубенс фінішував четвертим, а вже на другому етапі – Гран-прі Тихого океану – завоював свій перший подіум у Формулі-1, фінішувавши третім. І разом з тим, наш герой, нехай і тимчасово, але піднявся на другу сходинку особистого заліку.

"Чорний вікенд"

А далі був злощасний етап в Імолі, який увійшов в історію Формули-1 як "чорний вікенд". У п'ятницю, під час тренувань, Баррікелло став першим, хто потрапив у серйозну аварію. Він втратив свідомість, але, на щастя, обійшлося без важких травм – лише струс і перелом носа.

Рубенс Баррікелло розбив болід на практичних заїздах Гран-прі Сан-Марино 1994 року Getty Images

Увечері того ж дня, незважаючи на заборону лікарів, Рубенса відвідав у лікарні його друг і наставник – Айртон Сенна, який пробрався до нього в палату пожежною драбиною.

Хоча Баррікелло був не в змозі продовжити участь у Гран-прі Сан-Марино, вже в суботу він прийшов на трасу, у супроводі все того ж Айртона. Але як виявилося, це була остання поява двох бразильців на публіці – на сьомому колі перегонів Сенна загинув.

Для Рубенса це було справжнім шоком. Він плакав на похоронах свого вчителя і був одним із тих, хто ніс труну. А після, Баррікелло всерйоз задумався про те, щоб закінчити кар'єру. Єдине, що змусило нашого героя повернутися в перегони на наступному етапі – це усвідомлення того, що на нього тепер сподівається вся Бразилія.

Крім важкої аварії Рубенса і смерті Айртона, на Гран-прі Сан-Марино в кваліфікації загинув Роланд Ратценбергер, а на старті перегонів через зіткнення Юркі Ярвілехто і Педро Ламі дістали травм четверо глядачів і один поліцейський.

Нові двигуни та неправильні педалі

Загалом ситуація в 1994, як для команди-середняка, у Джордана склалася досить непогано. За решту етапів Рубенс ще чотири рази приїхав четвертим і за підсумками сезону з 19 очками посів 6 місце в особистому заліку.

А в 1995 був підписаний контракт із новим постачальником двигунів – Пежо. Хоча це здавалося кроком уперед, проте проблеми з надійністю стали ще сильнішими. І за сезон наш герой зійшов з дистанції аж 9 разів.

Також, з приходом нового моториста з управління болідом пішла педаль зчеплення. І наш герой дуже довго відчував складнощі з тим, щоб перевчитися. У підсумку до Гран-прі Канади кокпіт переобладнали, щоб Рубенс міг і на газ, і на гальмо натискати правою ногою.

На тому ж етапі в Монреалі, нехай і за допомогою проблем у топ-пілотів, Баррікелло приїхав другим, а Ірвайн – третім. Проте це було лише невелике свято під час важкого сезону. Пілоти Джордана почали шукати місця в інших колективах. І обидва потрапили в поле зору Феррарі.

Жан Алезі (позаду) і Рубенс Баррікелло на подіумі Гран-прі Канади 1995 року Getty Images

Перші переговори з Феррарі

У пресі тих років було багато розмов про те, що Рубенс не захотів йти в Скудерію, щоб не стати другим номером при Шумахері. Зараз, знаючи подальшу долю бразильця, багато хто знаходить цей факт дуже кумедним.

Однак, слід розуміти, що далеко не завжди пілоти говорять в інтерв'ю правду. У Джордані гонщики мали слабкі ненадійні боліди та їздили майже безкоштовно. На тлі цих проблем, навіть роль "зброєносця" при Шумахері з непоганим гонораром – це було величезне підвищення.

Переговори з Феррарі вели обидва – і Рубенс, і Едді. Але ірландець зміг знайти підхід до Жана Тодта і переконати, щоб саме його підписали в Скудерію. А бразилець, зрозумівши, що програв у цій закулісній боротьбі, вигадав для преси красиву легенду про те, що не хоче бути другим пілотом.

Стюарт

Після ще одного сезону, Джордан і Баррікелло розірвали гоночні відносини. І в команду підписали двох молодих новачків, і Рубенс втомився від загальної обстановки в команді. У якийсь момент, здавалося, що кар'єра бразильця може і закінчитися, але новий роботодавець таки знайшовся.

Легенда Формули-1, триразовий чемпіон Формули-1 Джекі Стюарт, заснував власний гоночний колектив – Stewart Grand Prix. І всі три роки існування команди Рубенс був її пілотом.

Чемпіонат 1997 року обернувся справжнім провалом. За весь рік Рубенс лише три рази зміг дістатися до фінішу. І тільки одного разу в очках – на Гран-прі Монако, де Баррікелло приїхав другим, випередивши Ірвайна. Не стали кращими справи і в 1998 – як і раніше, багато сходів і лише два потрапляння до залікової шістки (за системою 10-6-4-3-2-1).

У 1999 нарешті боліди Стюарта почали їхати. Кількість сходів скоротилася всього до 5 за рік, що на ті часи було відмінним показником. Фініші в очках стали звичною справою. Тричі Рубенс зміг побувати на подіумі, а його напарник – Джонні Хербрет – навіть здобув перемогу на Гран-прі Європи.

А далі, несподівано, команда, що перебувала на злеті, була продана автоконцерну Форд і отримала назву Ягуар. Новий гоночний колектив подавався як амбітний проєкт. І на місце першого пілота підписали Ірвайна. Залишившись знову без роботи, цього разу Барікелло не упустив шансу зайняти звільнений кокпіт Феррарі.

Феррарі

Рубенс опинився в Скудерії в самий розпал протистояння Шумахер-Хаккінен. Минулі два сезони залишилися за фіном. Слід зазначити, що 1999-го німець вибув із боротьби достроково через перелом ноги.

Але у 2000 "Червоний Барон" був рішуче налаштований взяти реванш. А Феррарі крок за кроком наближалася до неймовірно швидких Макларенів, "пера" Едріана Ньюї

Зрозуміло, Барікелло в цій історії йому уготована лише роль "зброєносця". Однак, все ж, у нього в руках був болід, здатний вигравати перегони. Залишалося лише дочекатися, коли з'явиться шанс здобути свою першу перемогу і зловити свою хвилину слави.

На першому ж етапі у складі Скудерії, Рубенс приїхав другим і доповнив командний дубль. А за перші 10 гонок було аж 6 подіумів у складі Скудерії. Однак питання заповітного кроку на верхню сходинку подіуму все ще залишалося відкритим.

Вже точно де ніхто не очікував від Баррікелло перемоги – так це на Гран-прі Німеччини, де бразилець стартував аж 18-м. Але не варто ніколи забувати про те, що кваліфікація – це кваліфікація, а гонка – це гонка.

На старті заїзду Шумахер зійшов після того як у нього врізався Джанкарло Фізікелло. Сходження лідера команди означало, що другий пілот може отримати свій шанс.

Ось тільки від заповітного першого рядка Рубенса відділяло дуже багато гонщиків. І поки бразилець одного за одним проходив пілотів "масовки", два Макларени впевнено відривалися вперед. Максимум на що міг розраховувати Баррікелло – це третя позиція.

Але, спочатку на трасу вибіг глядач, який у такий спосіб висловив протест проти того, що його звільнили із заводу Мерседес. Частково, він зміг нашкодити колишньому роботодавцю – для спрощення затримання порушника на трасу випустили машину безпеки, завдяки чому "срібні стріли" втратили накопичену перевагу.

Тим не менш, лідером гонки все ще залишався Міка Хаккінен. Але це було доти, доки своє слово не сказала погода. Щойно почався дощ, більшість пілотів вважали за краще змінити покришки на дощові. Але стратегії Росс Браун вирішив ризикнути і наказав Рубенсу залишатися на трасі на "сухих" шинах, завдяки чому той вийшов у лідери перегонів.

Ця ставка зіграла. Річ у тім, що стара конфігурація Хоккенхаймрінга мала довгі прямі, які йшли далеко в ліс більш ніж на кілометр. І якщо "стадіонна" частина треку була мокрою, то ось віддалені ділянки залишалися сухими, що давало змогу бразильцеві відігравати втрати.

Ближче до кінця заїзду опади посилилися, але наш герой зміг утриматися на першій позиції. І після закінчення 45-го кола, на радість своїх рідних і всієї Бразилії, Рубенс Баррікелло вписав своє ім'я в список переможців Гран-прі Формули-1. Сталося те, до чого хлопчисько із Сан-Пауло йшов усе життя. А далі він просто заплакав від щастя на подіумі.

Подіум Гран-прі Німеччини 2020: Рубенс Баррікелло плаче від щастя після першої перемоги у Формулі-1. Поруч - Міка Хаккінен і Девід Култхард Getty Images

Цікавий факт: Наступного разу черговий демонстрант вибіг на трасу на Гран-прі Великої Британії 2003. Ту гонку теж виграв Баррікелло.

"Зброєносець" Шумахера

Після недовгої "зоряної години", наш герой знову повернувся до своїх обов'язків "зброєносця" – прикривати тил Шумахера та за можливості відбирати очки у пілотів Макларена. Справлявся він із цим нічим не гірше за попередника, а цілком можна навіть краще. Уся Скудерія і сам Міхаель були задоволені роботою Рубенса.

За підсумком 2000 року, "Червоний Барон" став чемпіоном, а Феррарі здобула кубок конструкторів. І десь на тлі цього загального свята був і Баррікелло. У сезоні 2001 змінилося лише те, що головним суперником був уже не Хаккінен, а Култхард.

На Гран-прі Австрії 2001 Рубенс отримав наказ пропустити Міхаеля на другу позицію. У той момент боротьба в особистому заліку була в самому розпалі і навіть 2 очки мали відчутну вагу. Загалом, це цілком звичайна практика для командного виду спорту. Але це було лише репетицією до того, що сталося рік потому.

"Вторикелло"

Якщо у 2001-му Шумахер опинився позаду напарника через зіткнення з Монтойєю, то у 2002-му просто Баррікелло проводив дуже хороший етап на австрійській трасі, яка тоді мала назву "А1-Рінг" (теперішній "Ред Булл Ринг").

На останніх десяти колах перегонів між Рубенсом і керівництвом Феррарі тривали перемовини про те, що він має віддати першу позицію Міхаелю. Бразилець до останнього не хотів це робити, доки йому прямо не порадили замислитися про контракт. Говорячи іншими словами, йому пригрозили, що в разі непокори, ці перегони можуть стати для нього останніми у складі Скудерії. У підсумку, вже на останній прямій, перед самою фінішною лінією, Баррікелло натиснув на гальмо і віддав перемогу Шумахеру.

Народження терміну "Вторикелло": Рубенс Баррікелло (позаду) віддав перемогу Міхаелю Шумахеру (попереду) на Гран-прі Австрії 2002 року

З урахуванням того, що на той момент "Червоний Барон" і без того впевнено лідирував в особистому заліку з відривом у 19 очок, подія викликала справжню бурю невдоволення серед уболівальників. А після закінчення сезону, поряд із низкою інших "антишумахерівських" поправок, до регламенту було внесено заборону на використання командних наказів.

Водночас люди, які пізнали всю глибину світу Формули-1, розуміли, що "королівські перегони" – командний вид спорту. І робота всього колективу на одну людину – цілком природна річ. Це часто засуджується глядачами, але показує свою ефективність на практиці.

Чи була необхідність у такому рішенні? З одного боку, Шумахер на той момент справді впевнено контролював чемпіонат. Однак варто пам'ятати, що автоперегони завжди були і залишаються небезпечним видом спорту.

Лише трьома роками раніше сам Міхаель вибув із боротьби через травму. А в 1976 році Нікі Лауда, пропустивши два етапи після страшної аварії на Нюрбургринзі, програв титул з різницею в одне очко. Тому, бажання Феррарі підстрахуватися мало сенс, навіть ціною репетиційних втрат.

До того ж, хоча сезон 2002 і вважається роком домінування Скудерії, але слід розуміти, що боліди Вільямса анітрохи не поступалися у швидкості. Питання було лише в тому, що синьо-білі машини мали слабкість у вигляді ненадійного мотора БМВ, який раз у раз виходив з ладу.

Сам Шумахер не хотів сваритися зі "зброєносцем" і не сказати, що був радий подібній перемозі. На подіумі Шумі демонстративно підштовхнув Баррікелло на верхню сходинку подіуму, а також віддав йому кубок. Саме за це порушення церемонії нагородження команда була оштрафована на цілий мільйон доларів.

Після того, як Міхаель гарантував собі достроковий чемпіонський титул за рекордні 6 етапів до кінця, він допоміг Рубенсу вибороти друге місце в особистому заліку, а в США прямо повернув борг, віддавши перемогу на фінішній прямій.

Міхаель Шумахер (далі) повернув борг Рубенсу Баррікелло (ближче) на Гран-прі США 2002 року Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Статистичний факт: за всі 4 гонки, які Баррікелло виграв у тому сезоні, сумарне відставання Шумахера становило менше однієї секунди. Це тільки підтверджує, що "Червоний Барон" просто робив подарунки "з панського плеча".

Як би там не було, саме Гран-прі Австрії 2002 вписав у лексикон фанатів Формули-1 термін "Вторикелло", а Рубенс став таким собі уособленням "пілотів номер 2".

Вірний помічник

Сезон 2003 приніс серйозні зміни в регламент Формули-1. Організатори прагнули повернути інтригу і зупинити домінування Шумахера. Ці заходи спрацювали: новим головним суперником "Червоного Барона" став молодий Кімі Райкконен, а боротьба за титул тривала до фінального етапу.

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Перед останньою гонкою Шумі випереджав Кімі на 9 очок – йому було достатньо фінішувати восьмим, щоб завоювати титул. Однак, дивний формат кваліфікації з однією заліковою спробою призвів до того, що на складній для обгонів трасі в Сузуці Міхаель стартував лише 14-м.

Тоді весь тягар битви за шостий титул ліг на плечі його вірного "зброєносця": Баррікелло стартував з поула і його головним завданням було за всяку ціну залишитися попереду Райкконена.

І в той момент Рубенс зробив усе необхідне – він виграв перегони. Звісно, ближче до кінця заїзду "Червоний Барон" таки зміг прорватися на восьме місце. Але це ніяк не скасовує героїчного подвигу, який здійснив його напарник.

У сезоні-2004 знову повернулося домінування Шумахера, який здобув сьомий титул. А Баррікелло вдруге в кар'єрі посів другу сходинку в підсумковій таблиці. Але у 2005 році другий пакет "антишумахерівських" поправок до регламенту таки відправив Скудерію на дно.

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Слід зазначити, що, як і колись Едді Ірвайн, Рубенс мріяв про те, що одного разу йому випаде шанс поборотися за щось більше. Але до того моменту, наш герой усвідомив, що його мрії марні. А тому, наприкінці 2005 року він залишив Феррарі і пішов у Хонду.

Шанс усього життя

Сезони 2006-2008 стали таким собі періодом забуття для Рубенса. Швидкість Хонди залишала бажати кращого. А проблеми з надійністю остаточно ставили хрест на будь-яких мріях про подіумне шампанське.

Навіть у рідній Бразилії люди поступово почали забувати про те, що взагалі на трасі присутній Баррікелло. Тим паче, що новою надією всієї країни став Феліпе Масса, який зайняв його місце у Феррарі.

Промені надії заблищали, коли до Хонди приєднався старий знайомий – Росс Браун, який розробив свій план, як потрапити на вершину в сезоні 2009.

Попри велику низку складнощів, що виникли в міжсезоння, геніальний стратег таки вивів на старт команду вже під назвою "Браун GP". А детальніше все це описано в окремій статті:

Початок чемпіонату для тепер уже приватного гоночного колективу перевершив усі очікування. Ось тільки для нашого героя все виявилося не настільки райдужним – він знову опинився в ролі "пілота номер два".

Звісно, не йшлося про тотальне підпорядкування, як це було за часів співпраці з Шумахером. Але, з усім тим, у безлічі різних дрібниць проявлявся один факт: уся команда працює на іншого пілота – Дженсона Баттона.

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Поки напарник стрімко нарощував відрив, Рубенс залишався сам за себе. Після того як британець виграв 6 із 7 перших гонок, бразилець відставав від нього вже 26 очок. Але в середині сезону кардинально змінилася розстановка сил.

У Брауна просто не було грошей, щоб оновлювати свої боліди. І в момент, коли Ред Булл, Феррарі та Макларен вийшли вперед за чистою швидкістю, разом із "зовнішніми" суперникам, неочікувано для всіх, до погоні за Баттоном долучився і Баррікелло.

Починаючи з Гран-прі Великої Британії, у наступних восьми етапах наш герой шість разів випередив напарника. При чому, на трасах у Валенсії та Монці бразилець навіть здобув перемоги.

Рубенс Баррікелло - переможець Гран-прі Італії 2009 Getty Images

До передостаннього етапу, який проходив у Бразилії, різниця між партнерами скоротилася до 14 очок. За системою 10-8-6-5-4-3-2-1 це було багато. Але все пожвавилося після дощової кваліфікації, в якій Рубенс опинився на поулі, а Дженсон – лише 14-м.

Рубенс Баррікелло здобуває поул на Гран-прі Бразилії 2009 Getty Images

Перед нашим героєм замаячила надія нарешті поборотися за титул і скинути з себе ярлик "другого пілота".

Прокляття Інтерлагосу

Ще будучи хлопчиськом, Рубенс приходив на трасу Інтерлагос, мріючи про те, як він буде сам виступати на ній. А опинившись у Формулі-1, він найбільше хотів перемогти вдома, щоб із подіуму помахати рукою своїм друзям дитинства.

Але за злою іронією, саме перед рідними трибунами він постійно стикався з проблемами. До того моменту, з 15 гонок, у 10 він взагалі не дістався до фінішу. А в решті 5, найкращим результатом було третє місце у 2004. А найприкріший випадок стався у 2003 – Рубенс вийшов у лідери, але зійшов через те, що закінчилось пальне.

Тож, у 2009, крім титулу, Баррікелло мріяв про те, щоб нарешті виграти в Бразилії. Але, на жаль, обидві мрії виявилися марними. Спочатку наш герой втратив лідерство, а пізніше отримав прокол колеса в боротьбі з Льюїсом Гамільтом. І це остаточно зруйнувало всі надії.

Кінець кар'єри

Після чергового домашнього розчарування на Інтерлагосі Рубенс відкотився на третє місце в загальному заліку. А наприкінці року команду Браун GP викупив Мерседес, змінивши обох гонщиків.

На два останні роки у Формулі-1 наш герой підписав контракт із Вільямсом – на той момент типовим середняком, чия техніка дозволяла боротися за очки лише в другій половині десятки за новою системою нарахування.

За той період часу запам'ятовувалися лише два моменти. В Угорщині 2010 року Баррікелло через завдяки значно свіжішій гумі обігнав Шумахера і тим самим символічно "помстився" колишньому напарнику.

Слід зазначити, що навіть на повільному і сирому Мерседесі "Червоний Барон" здаватися просто так не збирався і ледь не виштовхав Рубенса в бетон. Маневр був на межі, але завершився чисто – наш герой пройшов уперед, буквально в сантиметрі від стіни.

Жорстка боротьба Рубенса Баррікелло та Міхаеля Шумахера на Гран-прі Угорщини 2010 Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Друга ж подія – просто статистичний факт: на наступному етапі в Бельгії Баррікелло став першим гонщиком Формули-1, який взяв участь у 300 Гран-прі.

Формально завершив кар'єру у Ф1 наш герой у 2011 році, фінішувавши 14-м на батьківщині в Бразилії. Однак перегони він не кинув і продовжив виступати в різних кузовних серіях, а у 2022-му став чемпіоном Stock Car Pro Series.

Епілог

Одна з цитат Шумахера говорить: "Кожен з нас – продукт своєї епохи. І лише деякі – її уособлення". Щось схоже можна сказати і про його вірного "зброєносця".

Насправді історія Формули-1 знала дуже багатьох "пілотів номер два". Але лише Баррікелло став певним символом цього образу, що зробило його, по-своєму, легендою автоспорту.

Хоча після 2005 року стосунки між гонщиками стали доволі прохолодними, якийсь ментальний зв'язок між ними все ж зберігся. У 2018 році, перебуваючи на операційному столі під загальним наркозом, Рубенс, за словами лікарів, говорив про Міхаеля.