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Цим треба користатися, поки він не повернувся, – Леклеру дали пораду, як перемогти Гамільтона

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 00:15
Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер
Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер
Скудерія Феррарі

Чемпіон світу Формули-1 2016 року Ніко Росберг дав пораду Шарлю Леклеру, як йому перемогти Льюїса Гамільтона.

Слова 39-річного німця наводить Planet F1.

Росберг виграв свій єдиний титул у боротьбі саме з Гамільтоном. Він сказав, що Леклер має витиснути максимум з поточного пригніченого стану семиразового чемпіона, який сумнівається у власних силах.

"Безумовно, Леклер має цим користатися. Це була одна зі слабкостей Льюїса. Коли він опускає руки, ти маєш накинутися на нього, адже ти не знаєш, як довго це триватиме.

Ти знаєш, що він обов'язково повернеться, тож у тебе може бути одна гонка, дві гонки, можливо, три. Ти повинен максимізувати свої очки, тому що потім знову буде дуже складно.

Так що це трохи його слабке місце, так, але я б все одно сказав, що це нюансована відмінність від Ландо (Норріса), який, як правило, просто сумнівається в собі більш постійно і трохи більше", – сказав Росберг.

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Після дев'яти етапів сезону-2025 Шарль Леклер п'яте місце особистого заліку, маючи в активі 94 очки. Льюїс Гамільтон у свою чергу йде шостим, відстаючи від напарника на 23 бали.

Раніше стало відомо, що у батька Ніко Росберга, Кеке Росберга, чемпіона світу Формули-1 1982 року, значно погіршився стан здоров'я.

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