Марко: Пілоти Ред Булл вже ставали чемпіонами в останній гонці сезону, ми віримо у Ферстаппена

Олексій Погорелов — 1 листопада 2025, 12:19
Радник Ред Булл Гельмут Марко не втрачає віри в те, що Макс Ферстаппен зможе стати п'ятиразовим чемпіоном світу за підсумком сезону 2025 року.

Слова 82-річного австрійця наводить RacingNews365.

За чотири етапи до кінця сезону Ферстаппен відстає в особистому заліку від Ландо Норріса та Оскара Піастрі на 36 та 35 очок відповідно. Враховуючи таке відставання, Марко пригадав приклади Себастьяна Феттеля та самого Макса, коли пілоти "биків" ставали чемпіонами в останній гонці року.

"Ми віримо в це. У нас є бажання і маленький шанс. У 2010 році ми зробили це в останній гонці, у 2012-му також, а в 2021-му Ферстаппен став чемпіоном світу на останньому колі.

Ферстаппен вже досяг деяких особливих успіхів, але якщо йому вдасться повернутись у гру, це буде особливо сенсаційно. Тепер усе залежить від сталевих нервів і відсутності помилок. Нюанси все вирішать", – сказав Марко.

Наступний етап сезону проходитиме у Бразилії з 7 по 9 листопада. Окрім традиційного Гран-прі пілоти братимуть участь у спринтерській гонці.

Раніше вже з'явилася інформація, коли Ред Булл проводитиме презентацію свого нового боліда.

