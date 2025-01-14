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Піастрі: Я не змінився як особистісь, але тепер можу більше просити від команди

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 14:04
Піастрі: Я не змінився як особистісь, але тепер можу більше просити від команди
Оскар Піастрі
Instagram Оскара Піастрі

Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що його підхід у роботі з командою ніяк не змінився, якщо порівнювати минулий сезон з його дебютним у 2023 році.

Слова 23-річного австралійця наводить Motorsport.

"Я б не сказав, що в моїй поведінці або в тому, як я працюю з командою, були якісь зміни. Можливо, я знаю трохи більше про те, чого я хочу від команди або від боліда, але я думаю, що здебільшого це дуже, дуже схоже (з попереднім сезоном).

Я точно не під час свого другого року маю розповідати інженерам, як проєктувати болід і тому подібне. Я лише намагаюся давати корисні поради, де можу.

Можливо, тепер, коли я знаю більше людей в команді, я не боюся бути більш наполегливим в тому, що прошу. Але я точно не змінився як особистість. Це просто приходить з досвідом, і найкращий спосіб допомогти – це намагатися робити все можливе кожні вихідні", – сказав Оскар.

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Нагадаємо, що Піастрі посів четверте місце особистого заліку за підсумками сезону 2024 року.

Його напарник Ландо Норріс намагався здолати Макса Ферстаппена у боротьбі за чемпіонський титул, але зазнав поразки.

Раніше сталі відомі всі номери, під якими гонщики виступатимуть у наступному сезоні.

Макларен Формула 1 Оскар Піастрі

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