Піастрі: Я не змінився як особистісь, але тепер можу більше просити від команди

Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що його підхід у роботі з командою ніяк не змінився, якщо порівнювати минулий сезон з його дебютним у 2023 році.

Слова 23-річного австралійця наводить Motorsport.

"Я б не сказав, що в моїй поведінці або в тому, як я працюю з командою, були якісь зміни. Можливо, я знаю трохи більше про те, чого я хочу від команди або від боліда, але я думаю, що здебільшого це дуже, дуже схоже (з попереднім сезоном).

Я точно не під час свого другого року маю розповідати інженерам, як проєктувати болід і тому подібне. Я лише намагаюся давати корисні поради, де можу.

Можливо, тепер, коли я знаю більше людей в команді, я не боюся бути більш наполегливим в тому, що прошу. Але я точно не змінився як особистість. Це просто приходить з досвідом, і найкращий спосіб допомогти – це намагатися робити все можливе кожні вихідні", – сказав Оскар.