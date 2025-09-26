Успіх Гран-прі Мадриду: організатори продали вже майже 50 тисяч квитків

Нове іспанське Гран-прі у Формулі-1, що відбудеться в Мадриді, вже досягло значного успіху, адже організатори зуміли продати 48 500 квитків.

Про це повідомляє Marca.

За перші 12 годин було продано 20 тисяч квитків на етап, що прийматиме новий автодром "Мадринг". Ситуація може ще покращитися, коли відкриється продаж для загальної публіки.

Найдешевші варіанти на трибунах та газонах розійшлися за лічені хвилини, як зазначили організатори. Загалом за 11 днів було виручено лише з квитків понад 25 млн євро. 25% покупок було здійснено з-за меж Іспанії.

Зауважимо, що у 2026 році Мадрид замінить Імолу в календарі Ф-1. Саме в сезоні-2026 в Іспанії проходитимуть дві гонки: Гран-прі Іспанії в Барселоні та Гран-прі Мадриду. Починаючи з 2027 року, Мадрид замінить Барселону в якості міста проведення Гран-прі Іспанії.

Нагадаємо, що будівництво "Мадрингу" розпочалося на початку травня тому. Траса дебютує у вересні наступного року як гібрид існуючих вулиць і спеціально побудованої ділянки автодрому навколо виставкового центру IFEMA та тренувального комплексу Вальдебебас мадридського Реала.

Амбасадором Гран-прі Мадриду виступає пілот Вільямс Карлос Сайнс. Він долучився до проєктування траси, яка, за його словами, може стати найкращою у "королеві автоспорту".

Попри значний успіх етапу на ранній стадії незадоволеними залишаються місцеві жителі. У червні цього року регіональна прогресивна партія "Mas Madrid" подала судовий позов проти ліцензії на будівництво автодрому, яка, на її думку, була видана за спрощеною процедурою, з використанням заяви про вплив на навколишнє середовище.