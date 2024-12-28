Ферстаппен: Для мене відкриті всі опції: Мерседес, Феррарі, Астон Мартін – не тільки у Формулі-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що він відкритий до співпраці з іншими командами Формули-1, які мають різні проєкти за межами цієї серії.

Слова нідерландського гонщика наводить Planet F1.

"У мене є кілька цілей після Формули-1, наприклад, гонки на витривалість і власна команда. Багато речей матимуть значення. Врешті-решт, має бути певна програма. З ким я збираюся це робити? Звісно, це також обговорюється. Є багато команд, багато варіантів. Мерседес, Феррарі, Астон Мартін – це навіть не обов'язково має бути пов'язане з самою Ф1. Ред Булл, звісно, теж багато чого робить поза Ф1. Я тримаю всі варіанти відкритими, і врешті-решт оберу те, що вважатиму найкращим", – заявив Ферстаппен.

Макс Ферстаппен неодноразово говорив, що не збирається виступати у Формулі-1 до 40 років. Можливо, його чинний контракт з Ред Булл буде для нього останнім у цій серії.

Раніше чотириразовий чемпіон світу прокоментував те, що деякі користувачі соцмереж сумніваються у його дружбі з Ландо Норрісом.