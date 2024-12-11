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Ферстаппен – найбільш високооплачуваний пілот Формули-1 за версією Forbes

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 14:46
Ферстаппен – найбільш високооплачуваний пілот Формули-1 за версією Forbes
Макс Ферстаппен
PlanetF1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став найбільш високооплачуваним пілотом Формули-1.

Про це повідомляє журнал Forbes.

Сумарний дохід бельгійця склад приблизно 75 млн доларів, з яких 60 мільйонів – виплати від РБ, а ще 15 мільйонів – бонуси за виступи.

Ферстаппен випередив другого у рейтингу Гамільтона на 18 мільйонів доларів.

Трійку лідерів замкнув Ландо Норріс, який заробив 35 мільйонів доларів.

Відзначимо, що Ферстаппен став чемпіоном Формули-1, встановивши цим цікаве досягнення.

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