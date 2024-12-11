Ферстаппен – найбільш високооплачуваний пілот Формули-1 за версією Forbes
Макс Ферстаппен
PlanetF1
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став найбільш високооплачуваним пілотом Формули-1.
Про це повідомляє журнал Forbes.
Сумарний дохід бельгійця склад приблизно 75 млн доларів, з яких 60 мільйонів – виплати від РБ, а ще 15 мільйонів – бонуси за виступи.
Ферстаппен випередив другого у рейтингу Гамільтона на 18 мільйонів доларів.
Трійку лідерів замкнув Ландо Норріс, який заробив 35 мільйонів доларів.
Відзначимо, що Ферстаппен став чемпіоном Формули-1, встановивши цим цікаве досягнення.