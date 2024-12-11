Ферстаппен – найбільш високооплачуваний пілот Формули-1 за версією Forbes

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став найбільш високооплачуваним пілотом Формули-1.

Про це повідомляє журнал Forbes.

Max Verstappen rules F1 on the track and at the bank as the sport’s 10 top earners collected an estimated $317 million in salary and bonus this year. https://t.co/ZaVvpuC9Zd pic.twitter.com/3G8pc1L2yh — Forbes (@Forbes) December 10, 2024

Сумарний дохід бельгійця склад приблизно 75 млн доларів, з яких 60 мільйонів – виплати від РБ, а ще 15 мільйонів – бонуси за виступи.

Ферстаппен випередив другого у рейтингу Гамільтона на 18 мільйонів доларів.

Трійку лідерів замкнув Ландо Норріс, який заробив 35 мільйонів доларів.

Відзначимо, що Ферстаппен став чемпіоном Формули-1, встановивши цим цікаве досягнення.