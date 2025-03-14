Нічого дивного: Ферстаппен не розчарований відсутністю темпу у Ред Булл в Австралії

Чинний чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен не висловив свого розчарування тим фактом, що Ред Булл провалив перші дві практики Гран-прі Австралії.

Слова 27-річного нідерландця наводить сайт "королеви автоспорту".

За підсумками першого та другого тренування Ферстаппен показав п'ятий та сьомий час відповідно. Але під час спілкування зі ЗМІ він лише підкреслив той факт, що очікував подібного.

"Чесно кажучи, з балансом навіть не було проблем. Не було ніяких великих чи серйозних проблем. Але зчеплення з дорогою чомусь не з'являлося. Мені просто було складно на всіх чотирьох шинах, правда, в першому і останньому секторі. Це означає, що, звісно, на даний момент ми не в найкращому стані", – сказав Ферстаппен.

Макс повторив, що складнощі виникали не через баланс машини, а тому що вона просто повільна.

"Проблема в тому, що у мене не те, щоб були серйозні проблеми з балансом. Думаю, це буде трохи важко виправити. Це також не те, чого я не очікував, коли приїхав сюди. Я не здивований ні позитивно, ні негативно тим темпом, який ми показуємо. Ми просто повинні переконатися, що ми знайдемо трохи більше темпу, але на даний момент нам явно трохи його не вистачає, щоб боротися з лідерами".

Нагадаємо, що під час першої практики новачок Хаас Олівер Берман розбив свій болід.

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