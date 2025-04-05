Ферстаппен: Дуже здивований, що виграв поул, бо Ред Булл не вирішив проблеми з болідом

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен не став приховувати свого здивування тим фактом, що він стартуватиме з поула на Гран-прі Японії.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Чотириразовий чемпіон світу виграв кваліфікацію в Сузуці, перевершивши час обох представників Макларена.

Після свого тріумфу Ферстаппен зізнався, що болід "биків" все ще має певні проблеми, з якими йому доведеться виступати в гонці.

"Так, я дуже здивований (перемозі)! Ми намагалися зробити все можливе, щоб досягти найкращого балансу машини, але це було непросто навіть у кваліфікації. Кожну сесію ми просто продовжували робити маленькі поліпшення, і я думаю, що саме в цьому ми досягли успіху. Сьогодні було набагато краще, ніж у п'ятницю, але баланс в поворотах все ще залишається тим, над чим нам потрібно працювати. На низькій витраті пального за одне коло деякі моменти можна трохи замаскувати, але я все ще не входжу в коло повністю впевнено і комфортно. Тому останнього разу я подумав: "Що ж, я просто поїду так, як хочу, і подивлюся, що ми отримаємо". Дуже рідко вдається видати таке коло, але цього разу все спрацювало добре. Проте ми знаємо, що у нас є деякі проблеми, які ми хочемо вирішити. Очевидно, що зараз нелегко це зробити", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що Гран-прі Японії відбудеться завтра, 6 квітня. Старт заїзду запланований на 08:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Карлос Сайнс був покараний втратою стартових місць у гонці через інцидент, що стався під час кваліфікації.