Трохи оживити: у Ферстаппена є прохання до Ред Булл щодо лівреї сезону-2025

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен сподівається, що ліврея боліда 2025 року відрізнятиметься від того, що звикли всі бачити на машинах австрійської команди.

Про це бажання чотириразового чемпіона світу повідомляє Planet F1.

З початку своїх виступів у Формулі-1 "бики" не сильно змінювали свої кольори.

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Фанатам дуже подобалися лівреї, які команда використовувала під час передсезонних тестів. Але під час Гран-прі Ред Булл їх ніколи не використовував.

27-річний нідерландець розуміє, чому австрійці так роблять, але він висловив сподівання, що в 2025 році ситуація змінеться.

"Я з нетерпінням чекаю, коли побачу свою машину. Сподіваюся, ліврея буде трохи іншою. Я вже говорив про це сьогодні, мені дуже подобаються ці машини (показав на старі боліди Ред Булл) з блискучим кольором. У нас було так багато матово-синіх машин, але я думаю, що іноді просто приємно трохи оживити їх", – сказав Макс.

Нагадаємо, що перед стартом наступного сезону Формула-1 проведе шоу, під час якого усі десять команд вперше покажуть свої нові лівреї.

При цьому нещодавно Феррарі першою серед усіх розкрила дату презентації самого боліда сезона 2025 року.