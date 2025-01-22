Одне з найкращих відчуттів у моєму житті: Гамільтон вперше проїхався у боліді Феррарі

Сьогодні, 22 січня, почався етап кар'єри Льюїса Гамільтона у складі Феррарі.

Початок шляху семиразового чемпіона світу Скудерія опублікувала у соцмережах.

40-річний гонщик, одягнений у червоний комбінезон, сів за кермо боліда F1-75 та проїхався треком у Фіорано. Потім до нього приєднався його новий напарник по команді Шарль Леклер.

"Мені пощастило, що в моїй кар'єрі було багато перших подій: від першого тесту до першої гонки, подіуму, перемоги та чемпіонства. Тож я не був впевнений, скільки ще у мене буде перших перемог. Але сьогодні вранці вперше сісти за кермо боліда Феррарі – це було одне з найкращих відчуттів у моєму житті. Коли я завів машину і виїхав через ворота гаража, на моєму обличчі була найширша посмішка. Це нагадало мені перший раз, коли я тестував болід Формули-1, це був такий хвилюючий і особливий момент. І ось я тут, майже 20 років потому, знову відчуваю ті емоції", – зізнався сер Льюїс.

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Британський гонщик був вражений пристрастю всіх, хто має хоч якесь відношення до італійської стайні.

"Я вже знав, наскільки пристрасною є сім'я Феррарі, від кожного члена команди до Тіфозі! Але тепер побачити це власними очима, як пілот Феррарі, вразило мене до глибини душі. Ця пристрасть тече по їхніх венах, і ви не можете не заряджатися нею. Я дуже вдячний за любов, яку я відчув від усіх у Маранелло цього тижня. У нас багато роботи, але я не можу дочекатися, коли ми почнемо її виконувати".

Stepping into a new era 👊



Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025

Найближчими днями та тижнями Гамільтон продовжить свою адаптацію в команді, яка в свою чергу продовжить підготовку до сезону 2025 року.

Нагадаємо, що кілька днів тома Льюїс Гамільтон уперше відвідав базу Феррарі в Маранелло.