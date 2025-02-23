Вони були винятковими: Гамільтон поговорив про виступи Алонсо та Феттеля за Феррарі

Семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон пригадав кар'єри Фернандо Алонсо та Себастьяна Феттеля, які свого часу, як і він сам, також перейшли до Феррарі.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport Week.

Сер Льюїс визнав, що йому складно буде повторити успішний дебют іспанця, який здобув свою першу перемогу зі Скудерією на першому ж етапі сезону-2010 в Австралії.

"Ці хлопці виконали дивовижну роботу. Я дуже поважаю цих двох гонщиків і, маючи досвід роботи в командах раніше, знаю, що крок, який потрібно зробити, і обсяг роботи, який потрібно виконати для акліматизації, є надзвичайним. І це робить результати, які вони показали, ще більш винятковими, ніж я міг оцінити раніше. Я знаю, що час тестування обмежений, як ніколи раніше, але, на щастя, я провів достатньо часу в машині. Я все ще акліматизуюсь. Мені знадобилося шість місяців у Мерседес, щоб здобути свою першу перемогу. Чесно кажучи, я не знаю, коли виграю свою першу гонку з Феррарі, але я роблю все можливе, щоб бути готовим до першого Гран-прі", – сказав Гамільтон.

При цьому Гамільтон не забув нагадати, що йому знадобиться певний час, щоб побудувати міцні стосунки із новою командою.

"Протягом багатьох років ми спостерігали, як пілоти переходять з однієї команди до іншої, деякі міняли команду частіше, ніж інші. Я завжди думав про себе, що я знаю, скільки часу потрібно для того, щоб побудувати довіру і рости в команді, і рости разом з людьми. Я відчув це в Мерседес, я відчув це в Макларен. І я дуже дорожу тим довголіттям, яке я мав у тих місцях, і тими зв'язками, які ми створили в той час. І це не сталося за одну ніч".

Перед початком свого 19-го сезону в Формулі-1 40-річний гонщик розуміє, що йому треба працювати ще більше, щоб бути максимально готовим.

"Це величезний крок. Він не може бути більшим. Організація є величезною. Пристрасті додають вболівальники, різноманітність, люди всередині команди, бажання перемогти. Ти не хочеш підвести людей. Ти хочеш бути в змозі дотримати свого слова. Тому я просто стараюся. Як я вирішив розпочати цей рік, моя постанова, мій менталітет – це те, що я маю вдосконалюватися в абсолютно всіх сферах моєї діяльності. Мій фізична форма, мій тайм-менеджмент, те, як я взаємодію з моїми інженерами, скільки часу я проводжу на заводі, всі ці різні речі. І я, безумовно, робив, роблю і буду продовжувати робити це в цьому прагненні до досконалості та досягнення успіху, якого я прагну досягти".

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"Але це дуже багато роботи, мушу сказати. Крім того, всі нові бренди, нова культура, інша мова, всі нові бренди, з якими мені доводиться працювати, а це означає, що кожен день – це бренд, це щось нове. Я відчуваю щось нове, що насправді дуже захоплює. І за такий короткий проміжок часу, а це зовсім небагато. Від дня, коли ти приєднався до команди, до першої гонки, здається, що, можливо, для вас, хлопці, це затягнулося, але це не так, це дуже короткий час, і немає ніяких коротких шляхів, якими можна було б піти. Ми докладаємо зусиль і зближуємося".

Нагадаємо, що сезон Формули-1 2025 року розпочнеться етапом в Австралії в середині березня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гонок майбутньої кампанії "королеви автоспорту".

Раніше експілот Феррарі Фернандо Алонсо розповів, якою він бачить Формулу-1 через 25 років, при цьому також згадавши, якою вона була раніше.