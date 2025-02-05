Частина життя: колишній керівник Феррарі розповів про регулярні походи до Шумахера

Колишній керівник Феррарі та президент ФІА Жан Тодт розповів про свої стосунки з іконою Формули-1 Міхаелем Шумахером, якого не бачили на публіці після жахливого інциденту у 2013 році.

Слова 78-річного француза наводить Daily Mail.

"Сім'я вирішила не відповідати на питання (про його стан). Вибір, який я поважаю. Я бачу його регулярно і з любов'ю до нього та його родини. Наш зв'язок виходить за рамки минулої роботи. Це частина мого життя, яке сьогодні дуже далеке від Формули-1", – сказав Тодт.

Минулого року з'явилися повідомлення, що Шумахер нарешті з'явився на публіці на весіллі своєї доньки Джини, яка скоро зробить своїх батьків дідусем та бабусею.

Однак його близький друг Джонні Герберт, який виступав у Формулі-1 у 1989-2000 роках, пізніше спростував ці повідомлення і назвав їх "фейковими новинами".

Сам Герберт недавно втратив роботу у ФІА, яка звільнила його з посади стюарда гонок Ф1 через зв'язки з букмекерськими компаніями.

Пізніше керівник Ред Булл Крістіан Хорнер підтримав рішення ФІА звільнити Герберта, який минулого сезону декілька разів штрафував Макса Ферстаппена.