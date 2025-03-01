ФІА не стане карати Ферстаппена за демонстрацію середнього пальця під час тестів у Бахрейні

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен уникне покарання за показаний середній палець під час передсезонних тестів у Бахрейні.

Про це повідомляє Motorsport.

Інцидент відбувся 28 лютого. Чотириразовий чемпіон світу проїжджав повз бокси Вільямса та показав середній палець комусь на піт-воллі.

Спочатку з'явилася інформація, що нідерландець показав його фотографу, який намагався сфотографувати деталі боліду "биків" RB21. Але потім з'ясувалося, що цей жест був адресований Люку Браунінгу, пілоту академії Вільямс та другу Ферстаппена.

Max giving a cheeky little middle finger to someone 😭pic.twitter.com/VSvOuuKiKo — RBR Daily (@RBR_Daily) February 28, 2025

На даний момент Макс має вісім штрафних балів з дванадцяти у своїй суперліцензії. Якби ФІА вирішила покарати його, це наблизило б гонщика до пропуску Гран-прі.

Однак Федерація, незважаючи на оновлений Спортивний кодекс, вирішила не карати пілота, бо цей інцидент відбувся у боліді, а не під час інтерв'ю в прямому етері.

Нагадаємо, що нещодавно першою жертвою оновлених правил ФІА став гонщик серії WRC Адрієн Фурмо. Після цього штрафу пілоти WRC звернулися до президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма, щоб той вирішив це питання.