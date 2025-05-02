Ферстаппен став батьком, продовження домінації Макларен: прев'ю Гран-прі Маямі

Формула-1 повертається після тижневої перерви з сьомим етапом сезону, що відбудеться у сонячному Маямі.

З 2 по 4 травня місто зі штату Флориди приймає команди та фанатів автоспорту на однойменній трасі. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні Гран-прі Маямі.

Історична довідка

Звичайно гонки в США є для Формули-1 традиційними, перші Гран-прі в Америці відбулися ще на початку 20 століття, а у Ф-1 було проведено аж 53 Гран-прі США.

Проте до Маямі "королева автоспорту" завітає вчетверте в історії. Уперше про проведення Гран-прі у найпопулярнішому місті штату Флорида заговорили ще у 2018 році, проте через ускладнення в будівництві було прийнято рішення перенести етап на 2021 рік на стадіон Hard Rock.

Пізніше організатори вирішили перемістити трасу з центру міста до району поблизу стадіону Hard Rock та прилеглих автостоянок. Гонка не потрапила до календаря 2021 року, де дебютувала вулична траса в Джидді на першому Гран-прі Саудівської Аравії, і була оголошена у квітні 2021 року для календаря 2022 року.

Гран-прі увійшло до чемпіонату світу Формули-1 2022 року, а дебютний заїзд був проведений на Міжнародному автодромі Маямі 8 травня 2022 року.

Рекорди етапу в Маямі

Враховуючи коротку історію проведення перегонів у Флориді й рекорди тут виділяти важко. Перші два Гран-прі Маямі вигравав чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен на Ред Булл.

Останнім же тріумфатором у цьому місті є пілот Макларен Ландо Норріс, саме оновлення на цьому етапі минулого року дали початок тій домінації "папаї", яку ми спостерігаємо зараз.

Рекордне коло гонки на Міжнародному автодромі Маямі має саме Макс Ферстаппен, який зумів у 2023 році проїхати за 1:29,708 хвилини.

Конфігурація треку

Схема траси розроблена таким чином, щоб місцевим жителям не заважали перегони. Трек має постійну конфігурацію з тимчасовою інфраструктурою, як-от бар’єри та паркани, які прибираються, після проведення гонок.

Траса в Маямі має 19 поворотів, три прямі, три зони DRS і дозволяє досягати максимальної швидкості понад 350 км/год. Також є перепади висот, головний з яких знаходиться між 13 і 16 поворотами.

Загальна протяжність траси складає 5,412 км, а 57 кіл утворюють загальну дистанцію гонки в 308,326 км.

Схема траси в Маямі F1

Фаворити та інтриги Гран-прі Маямі

Звичайно можна було б традиційно розповісти з того, що головними фаворитами, як спринту, так і вирішальної гонки є гонщики Макларен, які мають найкращий болід у пелетоні та готові вигравати будь-яку гонку сезону, проте хотілося б розпочати з того, що Макс Ферстаппен уперше став батьком!

Дівчина нідерландця напередодні Келлі Піке народила первістка, через що він навіть пропускав медіадень на Гран-прі. Зауважимо, що ця дитина буде другою в родині Ферстаппена. Пара вже виховує дівчинку Пенелопу, яку донька триразового чемпіона світу Нельсона Піке народила від росіянина Даниїла Квята.

До того ж Ред Булл повністю замінили днище на боліді нідерландського чемпіона, що може позитивно повпливати на темп "биків" та допомогти їм бодай наблизитися до швидкості Макларен.

А ось про них і говорити багато не потрібно, абсолютні фаворити на всіх найближчих етапах Ф-1. Єдине, що все більше інтригує так це статус першого пілота, який потроху забирає собі Оскар Піастрі.

Австралієць дивує своїм спокоєм та стабільністю на початку чемпіонату чим засмутив багатьох шанувальників Ландо Норріса. Минулого року в Маямі британець зумів розпочати свій шлях до боротьби за титул, можливо і зараз перший етап сезону в США стане для Норріса ключовим у боротьбі за чемпіонство.

Інші команди не готували чогось вкрай цікавого, окрім звичайно оновлених ліврей до етапу в Маямі. Тут найкращими, знову, виявилися представники Рейсінг Буллз, які поїдуть у Флориді на рожевому боліді, а ось з негативної сторони відзначилися Феррарі.

Фанати Скудерії очікували на якийсь новий унікальний дизайн, однак, як і минулого року отримали вкраплення синього кольору на задню частину боліду, що не додає дизайну привабливості.

Which of our three special Miami Grand Prix F1 liveries gets YOUR vote? 🤔



Sauber 🖤💚

Racing Bulls 🩷🤍

Ferrari ❤️🤍💙 pic.twitter.com/YvelE6mXx1 — Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) May 1, 2025

Шини, стратегії та погода в Маямі

Pirelli, як і минулого разу в Саудівській Аравії, надали м'якішу конфігурацію гуми на етап у Маямі – C3, C4, C5.

"Досі етап у Маямі був гонкою з одним піт-стопом, в тому числі і минулого року. Для 15 з 20 гонщиків на старті було обрано середню гуму, а потім вони перейшли на жорсткі шини, і лише кілька пілотів обрали м'яку гуму, яка продемонструвала відносно низький рівень деградації. Буде цікаво подивитися, чи відкриють цьогорічні м'якіші комплекти гуми двері для стратегії з двома зупинками", – йдеться у пресрелізі виробника шин.

Pirelli

Погода в Маямі може подарувати дійсно цікаву гонку, адже на неділю прогнозується дощ, проте, як і завжди покладатися на погоду не варто, тому керівництво Формули-1 намагається вжити заходів для урізноманітнення перегонів.

Окрім пом'якшення гуми від Pirelli, що змусить команди частіше заїжджати на піт-стопи, також на деяких етапах можуть збільшити швидкість проїзду по піт-лейну, хоч це і не стосується цьогорічного етапу в Маямі.

Букмекери вірять у домінатора

Експерти, як і минулого разу, сходяться на думці, що Ландо Норріс та Оскар Піастрі є рівноцінними фаворитами на перемогу в Маямі. Попри те, що австралієць не досягав успіхів на цій трасі кеф на його перемогу 2,35, як і в Норріса.

Макс Ферстаппен продовжує бути третьою силою в чемпіонаті, а далі з великим відривом йдуть Джордж Расселл, Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.

Дивом став би успіх Андреа Кіммі Антонеллі та Юкі Цуноди, а шанси на перемогу інших пілотів геть космічні, проте дощ та ймовірна машина безпеки могла б змінити розклад сил.

Прогноз Чемпіона

Якийсь 100% прогноз, як завжди дати не можна, особливо, якщо втрутиться матінка природа і сплутає карти всім експертам, проте, на нашу думку в боротьбу за чемпіонство все ж має включатися Ландо Норріс.

Getty Images

Британець занадто багато програвав останнім часом, що тиждень перерви мав би обдумати не те, як жалітися на болід, який неймовірно демонструє себе цього сезону, а про безпосередньо боротьбу у кваліфікації та на трасі.

Сподіваємось, що Норріс все ж візьметься за голову та здобуде другу поспіль перемогу в Маямі, чим загострить боротьбу між напарниками Макларена за титул цього року.

Розклад Гран-прі Маямі

П'ятниця, 2 травня

19:30 – 20:30. Перша практика

22:30 – 00:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 3 травня

19:00 – 20:00. Спринт

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 4 травня

23:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію, спринт-кваліфікації, спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Саудівської Аравії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.