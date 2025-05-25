Гамільтон: Обов'язкові два піт-стопи мають зробити цей Гран-прі Монако не таким л*йном

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон висловив сподівання, що нове правило для цьогорічного Гран-прі Монако виправить головну проблему гонки.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Ще у лютому цього року Комісія Формули-1 прийняла рішення про два обов'язкові піт-стопи, які мають зробити команди під час Гран-прі Монако-2025.

Вважається, що це допоможе зробити гонку більш цікавою та різноманітною. Тієї ж думки дотримується і семиразовий чемпіон світу.

"Я думаю, що ці дві зупинки повинні зробити гонку кращою, ніж те л*йно, яке ми мали минулого року. Тоді машина безпеки виїхала на 2-му колі, і всі проїхали на одному комплекті шин 70 з чимось кіл. Це була гонка без подій. Я думаю, що це (два піт-стопи) зробить гонку більш лотерейною. Це потрібно на таких трасах, тому що ти не можеш обганяти. Мені цікаво побачити, наскільки вона відрізнятиметься", – сказав Гамільтон.

Гран-прі Монако проходитиме сьогодні, 25 травня. Гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Льюїс Гамільтон завершив кваліфікацію Гран-прі Монако на четвертому місці. Проте він стартуватиме нижче по решітці через штраф, який він отримав за інцидент з Максом Ферстаппеном.