Ніякої надії: Гамільтон та Леклер відреагували на провал Феррарі у кваліфікації в Імолі

Пілоти Феррарі Шарль Леклер та Льюїс ГАмільтон відреагували на катастрофу під час кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї.

Слова гонщиків наводить ESPN.

Монегаск та британець не змогли подолати другий сегмент кваліфікації, встановивши тільки 11-й та 12-й часи відповідно. Семиразовий чемпіон світу не приховував свого розчарування цим результатом.

"Я відчуваю себе дуже спустошеним тим, що ми не змогли пройти. Я дійсно відчуваю, що ми зробили багато позитивних кроків протягом вікенду. Машина загалом почувалася краще. Гальма сьогодні працювали краще. Баланс був дійсно чудовим. У другому сегменті перший виїзд на трасу пройшов непогано. А потім, коли ми поставили нові шини, чомусь зчеплення з дорогою просто зникло. Я не міг їхати швидше. І ви бачите, що всі інші... вони явно змогли змусити шини працювати", – сказав Гамільтон.

Не менш розчарованим був Леклер, який пообіцяв постаратися створити диво під час гонки. Але при цьому він зізнався, що не має ніякої надії на це.

"Я можу битися скільки завгодно. Але я не можу творити дива. Я використовую те, що є в машині. Їй не вистачає продуктивності, і я продовжую повторювати це. Наразі в цій машині немає того потенціалу, на який ми сподіваємось, і ми повинні бути кращими. Найкращий виступ, який ми могли показати, були 11 та 12 місця. Це боляче. Я сподіваюся, що завтра зможу творити дива, але, якщо бути до кінця чесним, наразі немає нічого, що давало б мені надію на завтрашній темп – просто тому, що я вважаю, що потенціал боліда недостатньо хороший на даний момент", – заявив Шарль.

Сер Льюїс також очікує на важку гонку, оскільки на трасі в Імолі історично важко обганяти.

"Це не найкраща траса, щоб ганятися. Можна чудово проїхати одне коло, але при обгоні ти застрягаєш у потязі DRS. Завтра не буде багато обгонів. Але ми всі на софті, тож подивимось, що ми зможемо зробити".

Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться завтра, 18 травня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що один з пілотів Формули-1 розпочне цей заїзд зі штрафом у вигляді втрати стартової позиції.

Раніше Макс Ферстаппен назвав умову, за якої він розглядатиме варіант із розставанням з Ред Булл.