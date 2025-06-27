Гамільтон: Схрестимо пальці, що оновлення Феррарі спрацюють

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон сподівається, що оновлене днище боліда, яке команда привезла на етап в Австрію, зможе покращити ситуацію на краще.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Перед початком вікенду в Шпільберзі керівник Скудерії Фредерік Вассер підтвердив, що італійська стайня готує пакет оновлень, перша частина з яких буде впроваджена саме в Австрії. Проте він застережив, що не варто перебільшувати їхній вплив.

Семиразовий чемпіон світу у свою чергу все одно висловив сподівання, що модернізація машини піде на користь.

"По-перше, я радий, що у нас є оновлення. Завжди цікаво отримувати нові деталі для боліда, тому я дуже вдячний усім, хто доклав зусиль, щоб зробити їх доступними. Ми дійсно не знаємо, який ефект це матиме. Це не звичайна інформація, яку ми отримуємо про те, скільки навантаження ви додали до машини, це не обов'язково зрозуміло, і ми сподіваємось, що це буде кроком у правильному напрямку. Але я не думаю, що ми очікуємо, що це змінить щось кардинально, але схрестимо пальці, що це буде краще, ніж ми сподіваємось", – сказав сер Льюїс.

Раніше Льюїс Гамільтон заявив про сподівання, що команда прислухається до його побажань щодо розробки боліду наступного сезону.

У той же час його напарник Шарль Леклер зізнався, що йому не сподобалася машина 2026 року, яку він спробував на симуляторі.