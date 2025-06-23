Це пріоритет на 2026 рік, – Гамільтон розповів, чого він хоче від Феррарі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон очікує, що команда прислухається до його побажань щодо наступного сезону.

Слова 40-річного британця наводить RacingNews365.

Гамільтон приєднався до Скудерії зі сподіваннями, що вона допоможе йому стати восьмиразовим чемпіоном світу. Проте кампанія 2025 року стала розчаруванням для обох сторін.

Тому сер Льюїс сподівається, що наступного року, коли зміниться регламент, італійська стайня дасть йому болід, який зможе боротися за титул.

"Так, це моє перше півріччя в новій команді. Цікаво спостерігати за тим, як працюють і функціонують різні команди. У моїй кар'єрі бували випадки, коли ви отримували цілу купу оновлень дуже, дуже рано на початку сезону, а потім дуже рано виривалися вперед, а потім прогрес зупинявся і темп падав. Тут, в останній рік регламенту цього покоління машин, важче знайти продуктивність за рахунок оновлень. А ще, треба зосередитися на наступному році. Справа в тому, що з цією машиною, сподіваюсь, ми все ще зможемо боротися за друге місце в Кубку конструкторів. Це було б чудово. Але я хочу машину, яка зможе перемагати в наступному році. Тож, це пріоритет", – сказав Гамільтон.

Після десяти етапів сезону-2025 Льюїс Гамільтон посідає шосте місце особистого заліку, заробивши 79 очок. Феррарі у свою чергу йде третьою в Кубку конструторів, маючи в активі 183 бали.

Раніше стало відомо, що побажання Льюїса Гамільтона щодо модернізації боліда цього сезону були почуті, адже Скудерія готується привезти оновлення на етап в Австрії.