Гамільтон розбив болід за лічені години до старту кваліфікації Гран-прі Монако

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон познайомив свій болід з бар'єрами під час третьої практики етапу Формули-1 в Монте-Карло.

За дві хвилини до закінчення третього вільного тренування семиразовий чемпіон світу, входячи в поворот Массне, не втримав машину та врізався у загородження.

Внаслідок зіткнення 40-річний британець зламав передню підвіску, а сесія була достроково завершена для всіх червоними прапорами. Що ще було пошкоджено на боліді сера Льюїса та який характер цих пошкоджень залишається невідомим.

Тепер механіки Скудерії ведуть гонку з часом, адже о 17:00 за Києвом розпочнеться кваліфікація Гран-прі Монако.

Цікаво, що у 2010 році в своєму першому сезоні з Феррарі Фернандо Алонсо також розбив болід на практиці у Монте-Карло. У підсумку він не зміг вийти на кваліфікацію.

Варто зазначити, що третю практику забрав напарник Гамільтона Шарль Леклер. Монегаск виявився найшвидшим у всіх трьох тренуваннях рідного етапу.

Нагадаємо, що Гран-прі Монако відбудеться завтра, 25 травня. Гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що один з пілотів Формули-1 отримав суворий штраф за інцидент під час другої практики.