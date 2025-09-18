Загострення битви за чемпіонство та очікування на черговий подвиг Ферстаппена: прев'ю Гран-прі Азербайджану

Тільки нещодавно відгриміло скандальне і сенсаційне Гран-прі Італії, яке подарувало фанатам безліч приводів для обговорення, а уболівальникам Макса Ферстаппена радощів перемоги, і ось вже цими вихідними Формула-1 повернеться на наші екрани.

З 19 по 21 вересня на міському автодромі в Баку відбудеться черговий етап "королеви автоспорту" – Гран-прі Азербайджану.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 17 гонки сезону, що потроху наближається до завершення.

Історична довідка

Формула-1 вдев'яте завітає до Баку, хоч Гран-прі Азербайджану буде восьмим за ліком. Як таке можливо? Усе просто. Дебютував міський автодром у межах Гран-прі Європи у 2016 році.

Відтоді Баку незмінно приймав Формулу-1 на своїх вулицях, за виключенням звичайно ковідного етапу 2020 року.





Рекордсменом за кількістю перемог в Азербайджані є колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес (2021, 2023). Мексиканець, що повернеться до Формули-1 у 2026 році є єдиним гонщиком, що має понад однією перемоги в Баку.

Також на етапі тріумфували: Оскар Піастрі (2024), Макс Ферстаппен (2022), Вальттері Боттас (2019), Льюїс Гамільтон (2018) та Даніель Ріккардо (2017). Гран-прі Європи-2016 виграв Ніко Росберг.

Серед команд усе також просто – Ред Булл у Баку тріумфував 4 рази, Мерседес тричі, а Макларени всього один раз.

Конфігурація треку

Міська траса в Баку поєднує у собі дві протилежності: вузькі та технічні відрізки старого міста з історичними стінами фортеці й одну з найдовших прямих у сезоні — понад 2 км, де боліди розганяються понад 350 км/год. Саме ця комбінація робить Баку "вуличною Монцею".

Getty Images

Ключові ділянки: надзвичайно вузька секція біля замку (поворот 8) шириною лише близько 7 метрів, а також довжелезна стартова пряма, де відбувається більшість обгонів.

Загалом протяжність треку складає 6 кілометрів, а 51 коло формує загальну дистанцію гонки в 306,049 км. Автодром складається з 20 поворотів, а зони DRS на старт-фінішній прямій та довгому відрізку після 2 повороту дають змогу для пілотів атакувати найчастіше.

Рекордний час у гонці на етапі в Азербайджані продемонстрував Шарль Леклер у 2019 році, проїхавши в основному заїзді за 1:43,009 хвилин.

Шини, стратегії та погода в Баку

Постачальник шин для Формули-1 Pirelli привезе на Гран-прі Азербайджану найм'якше тріо сумішей 2025 року, яке є на один ступінь м'якшим, ніж торік.

C6, який вже використовувався в Імолі, Монако та Монреалі, буде виконувати роль червоних покришок Soft. C5 буде Medium, а C4 – Hard.

"На міській трасі з низьким рівнем зчеплення і зносу використання того ж набору, що і у 2024 році, неминуче призвело б до стратегії з одним піт-стопом. Принаймні, враховуючи, що цьогорічний асортимент набагато менше страждає від зернистості, це відкриває можливість стратегії з двома піт-стопами.

Ба більше, очевидно, що цього року, особливо на Монці, команди та пілоти навчилися добре керувати шинами, тому навряд чи в гонці будуть застосовуватися дуже різні стратегії. Хоча це вулична траса, в Баку є кілька дуже довгих прямих, де автомобілі розвивають дуже високу максимальну швидкість, що створює значне вертикальне навантаження на шини", – йдеться у повідомленні Pirelli.

Звичайно стратегія одного піт-стопу буде пріоритетною, як і минулого року, проте Формула-1 разом із Pirelli намагаються регулювати кількість заїздів на зміну гуми.

Прогноз погоди у Баку може додати "перчинки", адже існує ймовірність невеликого дощу, що може допомогти інтризі та несподіваним результатам.

Фаворити та інтриги Гран-прі Азербайджану

Звичайно Макларен і тут будуть фаворитами, однак потрібно розуміти, що інтриг у боротьбі між Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі тепер ще більше. Австралієць пропустив партнера за командним наказом і дозволив йому відіграти 3 очки в боротьбі за титул.

Оскільки Баку не раз бачив сенсаційні аварії, то постає просте питання. Чи поділять Норріс та Піастрі дорогу на вузьких вуличках Баку. Особливо це стосується Оскара, якому необхідно бути попереду напарника або хоча б не програвати йому, щоб забезпечити собі чемпіонство без зайвих нервів.

Також часті сейфті-кари в Азербайджані можуть подарувати сенсаційні результати, як у лідерській групі, так і серед середняків, де кожної гонки точиться боротьба за очки.

Також хочеться назвати фаворитом Гран-прі Шарля Леклера, який 5 разів поспіль приїжджав тут на поул, але результативність старту з першої позиції не втішає – жодної перемоги.

А от Макс Ферстаппен, який не такий успішний у Баку, може знову здивувати, у Монці нідерландець теж ніколи не проявляв себе особливо, але минулої гонки продемонстрував майстер-клас суперникам.

Розклад Гран-прі Азербайджану

П'ятниця, 19 вересня

11:30 – 12:30. Перша практика

15:00 – 16:00. Друга практика

Субота, 20 вересня

11:30 – 12:30. Третя практика

15:00 – 16:00. Кваліфікація

Неділя, 21 вересня

14:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Азербайджану

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Азербайджану в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine та ОТТ-платформа Setanta Sports.