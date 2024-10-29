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Ферстаппен чи Норріс: Бондарев зробив прогноз на чемпіона Формули-1

Станіслав Лисак — 29 жовтня, 17:45
Ферстаппен чи Норріс: Бондарев зробив прогноз на чемпіона Формули-1

Український пілот команди Формули-4 Prema Racing та гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев вважає, що Макс Ферстаппен збереже перше місце в загальному заліку Формули-1 до кінця чемпіонату.

Про це український пілот розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я вважаю, що скоріш за все Макс Ферстаппен зможе втримати першу сходинку в заліку, бо відрив від Ландо Норріса достатньо великий, як для 4 етапів, що лишилися. А ось у Кубку Конструкторів ситуація абсолютно невизначена і все може вирішитися на фінальному етапі. Думаю, що перемога буде за Маклареном", – заявив Бондарев.

Уже 3 листопада відбудеться перша з чотирьох завершальних гонок цього сезону Формули-1. 21-й етап Ф-1 відбудеться на автодромі імені Жозе Карлуса Пачі (Інтерлагус), що розташовується у Сан-Паулу, Бразилія.

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Напередодні Олександр Бондарев завершив сезон Формули-4 та підбив підсумки своїх виступів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

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Формула 1

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