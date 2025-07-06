Ферстаппен здивований штрафом Піастрі на Гран-прі Великої Британії

4-разовий чемпіон Формули-1 та пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здивований штрафом, який отримав гонщик Макларен Оскар Піастрі на Гран-прі Великої Британії.

Його слова передає Sky Sports.

Перед рестартом на 20-му колі, коли машина безпеки відпустила пелотон, Піастрі спочатку прискорився, після чого різко сповільнився. Через це Ферстаппену на мокрій трасі довелося гальмувати та уникати зіткнення.

Макс поскаржився на ці дії Оскара, і судді все помітили. Як потім стало відомо, Піастрі знизив швидкість з 218 км/ч до майже 60 км/ч. У підсумку австралійця "нагородили" штрафом +10 секунд.

"Я тільки після гонки дізнався, що він отримав штраф. Ніхто не сказав мені про це під час гонки. Справа в тому, що це траплялося зі мною вже кілька разів, подібний сценарій. Мені просто дивно, що раптом зараз Оскар став першим, хто отримав за це 10 секунд", – сказав Ферстаппен.

У підсумку перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс, а його напарник по команді Оскар Піастрі фінішував другим. На третьому ж місці вперше у своїй кар'єрі опинився 37-річний Ніко Хюлькенберг.

Наступна гонка відбудеться тільки за три тижні. Наприкінці липня у Спа-Франкоршам відбудеться Гран-прі Бельгії.